CDU will Bürgermeister-Posten in Berlin-Spandau „Diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis“

Es ist Tag 1 nach der Wahl. Und in Berlin-Spandau ist alles in Bewegung: Die CDU hat mit deutlichem Abstand vor der SPD gewonnen. Also gleich mal bei Wahlsieger Frank Bewig, CDU, angerufen, wie er den Abend verbracht hat und welche Forderungen er nach dem klaren Sieg stellt. Frank Bewig hat alle möglichen Posten als Stadtrat schon besetzt, aktuell ist er Stadtrat für Schule, Sport und Kultur. Bewig ist 48, stammt aus Siemensstadt, lebt in Staaken.

Guten Morgen, Herr Bewig.

„Guten Morgen (räuspert sich).“

Oha, Sie klingen heiser. Lange gefeiert?

„Nein, das lag eher am Wahlkampf zuvor. Ich war viel draußen und habe mich leider etwas erkältet (lacht).“

Zum Wahltag: Fast 40 Prozent, zweitbestes Ergebnis in ganz Berlin. Wo wurde denn gefeiert?

„Im ‚Four Lions‘ am Centro-Vital, nah am Wasser, kennen Sie vielleicht. Als die ersten Ergebnisse kamen, konnte ich das kaum glauben und sagte zu meinen Nebenleuten: Zwick mich mal einer. Und so ging das den ganzen Abend weiter. Ich bin schon stolz, was wir da alle geschafft haben. Gegen 23 Uhr kam dann auch Kai Wegner vorbei. War ganz schön, der Abend.“

Klingt unaufgeregt. Zweidrittelmehrheit hin oder her: Ihr Anspruch ist es jetzt aber, Bürgermeister zu werden?

„Ja, diesen Anspruch erhebe ich nach diesem Wahlergebnis, und ich finde ihn berechtigt. Spandau hat den Wechsel gewählt. Mit fast 15.000 Stimmen Vorsprung habe ich den klaren Auftrag bekommen, das neue Bezirksamt als Bürgermeister anzuführen.“

Wie geht’s denn jetzt weiter?

„Vor allem ohne Hektik. Es ist doch klar, dass hier am Tag nach einer Wahl nicht gleich das fertige Paket kommt. Ich werde das für mich verarbeiten, reden und zuhören. Nach diesem eindeutigen Wahlergebnis werde ich in den nächsten Tagen das Gespräch mit allen in der BVV vertretenden Parteien – außer der AfD – suchen, um über die Umsetzung dieses Wählerwillens zu beraten. Dazu gehören auch Gespräche mit Frau Brückner und welche Wünsche die SPD künftig hat.“

CDU stellt mehr Stadträte

Das Foto des Abends machte Spandaus Stadtrat Thorsten Schatz (Bauen, Verkehr, Grünflächen) und zeigte es bei Twitter: „Und jetzt begrüßen wir den zukünftigen Regierenden Bürgermeister in seinem Spandau“, schrieb er in der Nacht. Von links nach rechts: Schatz, Wegner, Bewig. P.S. Sowohl Bewig (bis 2014) als auch Schatz (bis 2021) haben unter Kai Wegner im Bundestag gearbeitet – man vertraut und unterstützt sich offensichtlich.

Neue Machtverhältnisse im Bezirk. Die CDU stellt künftig theoretisch 3 Stadträte, die SPD 2, die AfD 1. 2021 lag die CDU 500 Stimmen hinter der SPD, jetzt liegt sie 15.000 Stimmen vor der SPD – und macht sich im Rathaussaal künftig noch breiter (aktuell sitzt sie zwischen FDP und AfD). Zuletzt kam die CDU auf 16 BVV-Sitze, künftig sind es 23. Die anderen: SPD (14), Grüne (6), AfD (6), FDP (2), Linke (2) und Tierschutzpartei (2).

Aber das wird sich vielleicht noch ändern. Denn aufgepasst! Die Grünen könnten wie 2021 eine Stimme verlieren, die SPD sogar 2 Stimmen. Denn auf dem Wahlzettel standen diesmal wieder jene, die in der Zwischenzeit längst die Fraktion verlassen hatten.

Ein Bezirksverordneter der SPD und eine Bezirksverordnete der Grünen waren nach der Wahl 2021 nur noch als Einzelverordnete unterwegs und wollten mir ihrer Fraktion nichts mehr am Hut haben. Der dritte Bezirksverordnete der SPD wechselte zur Tierschutzpartei und könnte die Partei mit seiner SPD-Stimme wieder auf 3 Sitze stärken.

Um Stadträte oder die Bürgermeisterin abzuwählen, ist wie berichtet, eine Zweidrittelmehrheit nötig – das wird eng und kaum zu schaffen sein, wenn es nicht Deals gibt oder die Bürgermeisterin selbst zurücktritt.

