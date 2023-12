Crocodiles und Princesses im Advent 19-köpfiges Jazzorchester tourt durch Berlin

Krokodile im Advent? In Zehlendorf, Tegel und in Dallgow bei Spandau ist das möglich: Das Crocodile Princess Jazz Orchestra tourt durch die Metropole und lädt zum außergewöhnlichen Weihnachtskonzert – große Jazz-Orchester sind heute eine Seltenheit. Der Tourstart findet in Zehlendorf statt: Am Montag, 4. Dezember, macht das Ensemble in der Emmaus-Kirchengemeinde in der Onkel-Tom-Straße 80 Station. Der Titel des Abends: „Santa Claus Is Coming … to Zehlendorf!“ Das Konzert beginnt um 19 Uhr; der Eintritt ist frei, eine Spende erbeten.

Die 14 Krokodile und fünf Prinzessinnen versprechen für das Konzert im Advent „eine stimmungsvolle Mischung aus besinnlichen Balladen, swingenden Christmas-Songs und traditionellen Weihnachtsliedern“. In der Tradition der großen Jazzorchester spielt das 19-köpfige Ensemble – allein 13 Bläser sind darunter – unter der Leitung von Dietrich Koch am Saxofon Swing, Latin, Soul und Filmmusik. Die Frontfrau der Band ist Charlotte Nörenberg: Seit 2012 ist sie das Gesicht der Krokodile und Prinzessinnen.

Bezirke-Newsletter: Steglitz-Zehlendorf Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

An den Folge-Montagen wird weiter gejazzt, das Orchester reist nach Norden: In der Dorfkirche Alt-Tegel packen die Musikerinnen und Musiker am 11. Dezember ihre Instrumente aus (19 Uhr, Alt-Tegel 37 – 39, 13507 Berlin). Und am 18. Dezember ist das Jazzorchester in der Dorfkirche Dallgow (18 Uhr, Johann-Sebastian-Bach-Straße 6, 14624 Dallgow) zu Gast. Es bahnen sich Feste für Krokodile und Freundinnen und Freunde guten Jazz an!

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Den Teltower Damm verbessern: Viele Ideen aus der Bürgerschaft

Viele Ideen aus der Bürgerschaft „Wir haben auch Männer, die ganz hervorragende Stricker sind“: Ladenbesitzerin Maren Meier, die Herrin über zehntausende Meter Wolle am Teltower Damm, plaudert aus dem „Schuhkarton“

Ladenbesitzerin Maren Meier, die Herrin über zehntausende Meter Wolle am Teltower Damm, plaudert aus dem „Schuhkarton“ „Der Anspruch, nicht im Dunkeln der Einsamkeit zu verharren“: In Lankwitz wurde 263 einsam Verstorbenen gedacht – über 100 Menschen kamen zur Trauerfeier

– über 100 Menschen kamen zur Trauerfeier Lang erwünscht, Freude in der Vorweihnachtszeit: Der Livestream aus den BVV-Sitzungen startet mit einem Probebetrieb

Kranoldplatz: Umbau-Wünsche bringen die Markthändler auf – eine Stellungnahme vom Marktstand

Umwandlung in Eigentumswohnungen: Das Milieuschutzgebiet Gritznerstraße Nord kommt für 97 Wohnungen zu spät

Gesetz gescheitert: Dem Bezirk bleiben in Sachen Zebrastreifen die Hände gebunden

Lebendiger Adventskalender: Türchen öffnen in Teltow – alle können mitmachen

Gesprühte Lebenslust: Graffiti-Ausstellung erobert das Rathaus

Weihnachtsmärkte im Südwesten, die zweite: Lauter tolle (und teils geheime) Tipps aus der Leserschaft

Lauter tolle (und teils geheime) Tipps aus der Leserschaft Fest der Chöre: „Nun singet und seid froh“

„Nun singet und seid froh“ Der Weihnachtsberg und Sterne in 3D: Adventstag im Museum Europäischer Kulturen

Adventstag im Museum Europäischer Kulturen „Raus mit Applaus“: Viktoria verliert gegen Jena im DFB-Pokal

Viktoria verliert gegen Jena im DFB-Pokal Fahrräder und Schmuck: Online-Auktion des südlichsten Südwest-Fundbüros startet

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 285.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.