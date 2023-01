Da waren es nur noch 31 Postfilialen in Nikolassee und am Mexikoplatz sind zu

Jetzt gibt es nur noch 31 Partner-Filialen und Paketshops im Bezirk. Als der Tagesspiegel Post-Pressesprecher Johannes Nedo am vergangenen Nikolaustag zur drohenden Schließung der Filiale in Wannsee befragte, waren es noch 33. Er sagte: „Zum jetzigen Zeitpunkt sind keine Veränderungen in Steglitz-Zehlendorf geplant.“

Etwas über vier Wochen und einen Jahreswechsel später haben die beiden Post-Partnershops an den S-Bahnhöfen Nikolassee und Mexikoplatz ihre Ladentüren verriegelt, die Läden sind aufgegeben. Wer in diesen Regionen jetzt ein Paket aufgeben möchte, muss nach Zehlendorf-Mitte oder zum Paketshop in Schlachtensee neben Rewe reisen.

Das sei nicht absehbar gewesen, argumentiert Johannes Nedo. „Im Fall der beiden von Ihnen benannten Partner-Filialen haben unsere bisherigen Kooperationspartner ihr Hauptgeschäft relativ kurzfristig geschlossen und damit konnten auch wir die bislang integrierten Postdienstleistungen dort nicht länger anbieten.“

Seitdem die Post von den Schließungsabsichten erfahren habe, sei „im nahen Umfeld intensiv nach Ersatzstandorten gesucht“ worden. Bisher ohne Erfolg. Daraus resultieren „leider vorübergehend weitere Wege für unsere Kunden zu den nächstgelegenen Standorten, was wir sehr bedauern“, so der Sprecher.

Postfiliale in Wannsee Wie berichtet, wird die Postfiliale in der Königstraße demnächst schließen. Auch hier habe die Post „intensiv“ nach einer neuen Lösung gesucht für die Nachfolge der Postbankfiliale gesucht, sagt Johannes Nedo. Wann die Postbank ihre Wannseer Niederlassung schließt und die Post draußen vor der Tür steht, ist noch nicht bekannt. „Wir befinden uns in Verhandlungen und sind zuversichtlich, hier eine neue Lösung anbieten zu können“, so der Sprecher.

Die Post werde „sehr aktiv“ weitersuchen; zugleich bittet der Post-Sprecher auch alle an einer Zusammenarbeit interessierten Gewerbetreibenden und Geschäftsinhaber, sich bei der Post zu melden.

Der Postladen in Schlachtensee ist jetzt überfordert

Unter anderem hatte Leser Dirk Jordan den Tagesspiegel auf den akuten postalischen Versorgungsmangel rund um den Mexikoplatz und Nikolassee aufmerksam gemacht. „Damit ist natürlich der Postladen in Schlachtensee neben Rewe völlig überfordert“, schreibt er. Er bezweifelt auch, dass die Schließungen ganz überraschend gekommen seien. „Daher ist es umso unverständlicher und ärgerlicher, dass die Post/DHL nicht Vorsorge dafür getroffen hat.“

Tatsächlich hatte eine Leserin dem Steglitz-Zehlendorf-Newsletter bereits Ende November davon berichtet, dass die Partner-Filiale in Nikolassee zum Jahresende schließen könnte; der Versuch, den Inhaber zu erreichen, schlug damals allerdings fehl.

Im Alt-Bezirk Zehlendorf tun sich jetzt Versorgungslücken auf: Laut der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV) muss die nächste Postfiliale „in maximal 2000 Metern erreichbar sein“. Das ist bei manchen Adressen in den Ortsteilen Nikolassee und Zehlendorf nun nicht mehr der Fall.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf

Immer donnerstags erscheint der Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Diesmal berichtet Boris Buchholz unter anderem über diese Themen:

„Neue Ära”: Bezirksamt fasst Aufstellungsbeschlüsse für drei Milieuschutzgebiete

Bezirksamt fasst Aufstellungsbeschlüsse für drei Milieuschutzgebiete Noch 155 Tage bis zu den Special Olympics in Berlin und am Wannsee: „Volunteer Manager” Oliver Büttel freut sich über noch mehr helfende Freiwillige – auch gerne mit Motorbootführerschein

„Volunteer Manager” Oliver Büttel freut sich über noch mehr helfende Freiwillige – auch gerne mit Motorbootführerschein Aus der Partnerstadt: Außenministerin Baerbock in Charkiw – „absoluter Irrsinn des russischen Angriffskriegs”

Außenministerin Baerbock in Charkiw – „absoluter Irrsinn des russischen Angriffskriegs” Per Videokonferenz: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich mit Berliner Studierenden austauschen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will sich mit Berliner Studierenden austauschen Jetzt geht es auch um die Innenräume von rund 800 Reihenhäusern: Die Waldsiedlung Zehlendorf soll einen neuen Denkmalpflegeplan erhalten

Die Waldsiedlung Zehlendorf soll einen neuen Denkmalpflegeplan erhalten Aus dem Notizblock des Verkehrsstadtrats: Was sich in Sachen Schulwegsicherheit im Jahr 2023 tun soll

Was sich in Sachen Schulwegsicherheit im Jahr 2023 tun soll Die AfD zerlegt sich: Landesschiedsgericht hebt Ämtersperre von Andreas Wild auf

Landesschiedsgericht hebt Ämtersperre von Andreas Wild auf Da waren es nur noch 31: Die Partner-Postfilialen in Nikolassee und am Mexikoplatz sind zu

Die Partner-Postfilialen in Nikolassee und am Mexikoplatz sind zu Pro-Veranstaltung und Contra-Stellungnahme: Die Reaktivierung der Stammbahn sorgt für Gesprächsstoff

Die Reaktivierung der Stammbahn sorgt für Gesprächsstoff Die Zehlendorfer Autorin Ingeborg Drewitz wurde 100: Sie liegt an der Onkel-Tom-Straße begraben

Sie liegt an der Onkel-Tom-Straße begraben Erlebnis Kammermusik: Freie Plätze für Kinder und Jugendliche bei Osterfahrt

Freie Plätze für Kinder und Jugendliche bei Osterfahrt Tipp Ihrer Südwest-VHS: Nutzen Sie Ihre Bildungszeit – denn blau machen, kann schlau machen!

Nutzen Sie Ihre Bildungszeit – denn blau machen, kann schlau machen! Hörgenuss zum Jahresstart: Das Neujahrskonzert der Leo-Borchard-Musikschule

Das Neujahrskonzert der Leo-Borchard-Musikschule Samstag startet die Hockey-WM: Der einzige Berliner in der Nationalmannschaft kommt aus Zehlendorf

Der einzige Berliner in der Nationalmannschaft kommt aus Zehlendorf „Ihre Straße steht auf der Liste!“: CDU sorgt für Sturm im Straßenschild

Zur Startseite