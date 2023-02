Das Griechische Kulturzentrum in Berlin ist bedroht „Es wäre eine Amputation unserer Seele“

Das Griechische Kulturzentrum in der Steglitzer Mittelstraße ist eine Institution im Bezirk und in Berlin. 1975 wurde es als Treffpunkt für Griechisch sprechende Familien und Freunde der griechischen Kultur gegründet, seit 1992 ist die Hellenische Gemeinde zu Berlin die Trägerin des Kulturzentrums. Doch nun wurde der Gemeinde und damit auch dem Kulturzentrum gekündigt: Der Hauseigentümer will das Grundstück verkaufen. Panagiotis Matlis (59), der Vorstandsvorsitzende der Hellenischen Gemeinde, klärt im Interview über die Hintergründe auf.

