Tagesspiegel Plus Das „Spucki“ bleibt diese Saison zu : Das Sommerbad in Berlin-Lichterfelde ist in einem desolaten Zustand

Die Pandemie bedeutete für die Pächter des Bades am Hindenburgdamm das Aus. Jetzt feilen die Bäderbetriebe an einer Marktstudie. Klar ist: Das Bad muss instandgesetzt werden.