Dauerstreit um Hochhaus-Bau in Berlin „Schlechte Kinderstube“: Investor reagiert auf neuen Bezirks-Plan für Thälmann-Park

Der Streit um die Bebauung des Thälmann-Parks in Prenzlauer Berg wird immer bizarrer. Mitte April legte das Bezirksamt ein „Nutzungskonzept“ für das Areal vor. Die Bezirksverordneten im Stadtentwicklungsausschuss durften einen Blick darauf werfen, was dort alles geplant ist. Der Investor Christian Gérôme war nicht eingeladen.

„Es ist erstaunlich, dass jemand Drittes eine Versammlung einberuft und den Eigentümer, der betroffen ist, gar nicht informiert“, sagt er. „Das ist ganz schlechte Kinderstube.“

Gérôme lehnt das Konzept ab. Nach seinen Angaben wurde es ohne seine Beteiligung erstellt: „Das ist eine Baubeschreibung für Anfänger, die nicht mit dem Bauträger abgestimmt ist. Es ist eine Schande, dass mit darüber gar nicht geredet wurde.“ Tatsächlich würde er auf seine Kontaktversuche mit dem Bezirksamt „noch nicht mal einen Rückruf“ erhalten.

Das Nutzungskonzept wurde vom Bezirk in Auftrag gegeben und von einem privaten Planungsbüro erstellt. Es sieht einen „Wohn- und Gewerbestandort“ an der Greifswalder Straße mit bis zu 110 Meter hohen Hochhäusern vor – westlich davon soll eine weiterführende Schule mit Sport- und Freiflächen entstehen.

Konkret hält das Büro zwei Bauvarianten für möglich. In Variante 1 werden sowohl das Wohn- als auch das Bürogebäude in moderater Höhe mit acht Geschossen geplant. Sie sollen sich L-förmig um einen neuen Stadtplatz an der Greifswalder Straße gruppieren. Variante 2 sieht eine höhere Bebauung vor (siehe Foto oben). So soll ein „Bürohochhaus“ mit 19 Geschossen eine „Gebäudehöhe von 109,7 m“ erreichen. Das benachbarte „Wohnhochhaus“ ist mit 12 Geschossen und einer Höhe von etwa 90 Metern aufgeführt.

Gérôme erfuhr von dem Konzept aus dem Internet. Er bezeichnet es als „eine Planung von Anfängern. Niemand von denen hat mal selber gebaut – es ist, als wenn Blinde über Kunst reden.“ So seien die je nach Variante vorgesehenen 57 beziehungsweise 95 Wohnungen deutlich weniger als seine Planung: „Ich wollte 300 Wohnungen bauen.“

Planungen für das einstige Güterbahnhofsgelände Greifswalder Straße. © Grafik: Tchoban Voss Architekten

Das Gewerbegebäude hält er in der vorgestellten Planung für illusorisch. „Der Büromarkt in Berlin ist komplett zusammengekracht“, sagt Gérôme. „Das macht doch überhaupt keinen Sinn, dass ich dort ein Bürohochhaus baue, wenn die Hälfte der Flächen in der Stadt leersteht.“

Ebenfalls mit Unverständnis reagiert der Investor auf die Bezirksvorstellungen zum Flächentausch. Denn eigentlich gehört der öffentlichen Hand das Areal an der Greifswalder Straße, wo Gérômes Neubauten verortet wurden. Doch die dringend benötigte Schule will das Bezirksamt lieber nicht an der stark befahrenen Bundesstraße errichten, sondern etwas weiter Richtung Parkmitte.

„Um einen zusätzlichen Schulstandort zu ermöglichen“, verfolge das Bezirksamt „mit aller Kraft“ einen Flächentausch mit dem Grundstückseigentümer, heißt es dazu im Konzept. Die betroffene Flächengröße wird mit „ca. 20.200 m²“ angegeben. Gérôme weist das überrascht zurück. „Wir haben nie über 20.000 Quadratmeter gesprochen – das stand nie zur Diskussion.“ Nach seinen Angaben habe er gemeinsam mit dem Bezirk „im Rahmen des Flächentausches eine ganz andere Lösung gefunden, was die Bebauung, Art und Nutzung betrifft“.

Generell habe der Bezirk mit dem nun vorgestellten Konzept „jegliche getroffenen Vereinbarungen gebrochen“, kritisiert Gérôme: „Diese Planung entspricht nicht den Absprachen.“ Er wirft dem Bezirksamt vor, die ohnehin belastete Beziehung damit weiter verschlechtert zu haben: „Grundlage für jede Verhandlung im Leben ist Vertrauen. Wenn man dem Bezirk in keiner Weise mehr vertrauen kann, dann ist das schade.“ Er griff auch den zuständigen Bezirksstadtrat Cornelius Bechtler (Grüne) persönlich an: „Von einem seriösen Stadtrat hätte ich etwas anderes erwartet.“

Bechtler antwortete zunächst nicht auf eine Tagesspiegel-Anfrage. Er hatte sich zuletzt gegen Gérômes Vorwurf gewehrt, das Bezirksamt verhindere die Bebauung durch „Erpressung“ des Investors. Gérôme hatte dem Bezirksamt vorgehalten, durch den geforderten Anteil an Sozialwohnungen versetze es dem Projekt in Prenzlauer Berg den „Todesstoß“: „Der Bezirk versucht mich zu erpressen. Er sagt: Entweder 30 Prozent Sozialwohnungen oder Sie erhalten kein Baurecht.“

Die 30 Prozent Sozialwohnungen „sind nichts, was der Bezirk einfach so festgelegt hat“, hatte der Grünen-Politiker geantwortet. Dies entspreche schlicht der Vorgabe des „Berliner Modells zur kooperativen Baulandentwicklung“.

