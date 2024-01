Debatte über neue Windräder in Berlin Union scheitert mit Schutz-Vorstoß für Waldgebiet

Die Windrad-Debatte in Berlin geht weiter. Ob und wo genau denn neue Windkraftanlagen im Bezirk Pankow entstehen könnten, darüber gehen die Meinungen in der Lokalpolitik auseinander. Insbesondere die Frage, ob der Bucher Forst dafür ein geeigneter Ort ist, stand am Mittwochabend auf der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) im Mittelpunkt. Das Waldgebiet im Norden Pankows ist einer von sieben potenziellen Standorten für Windkraftanlagen, die eine Senatsstudie jüngst im Bezirk aufgelistet hatte.