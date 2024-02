Debütroman „Rachulle“ Ex-BVV-Chef von Reinickendorf veröffentlicht seine Familiengeschichte

Viele kennen Hinrich Lühmann aus seiner Zeit als Vorsteher des Bezirksparlaments oder Schulleiter des Tegeler Humboldt-Gymnasiums. Nach seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik 2018 hat er sich mit seiner Familiengeschichte beschäftigt. Daraus ist der Roman „Rachulle“ entstanden, den Lühmann bei einer Lesung am morgigen Dienstag in der Humboldtbibliothek vorstellt.

„Im Kern geht es darum, wie in einem gebildeten bürgerlichen, sogar frommen Milieu ein falscher Idealismus blüht“, so beschreibt der Autor selbst die Geschichte. Fritz Eckhoff, der Sohn der Familie, geht mit dreizehn Jahren – noch vor der Machtergreifung – in den NS-Schülerbund und wird von seiner Mutter zum frommen todbereiten Helden erzogen.

Seine Familie fremdelt mit der Republik

Wie man ein „deutscher Held“ wird, daran versucht sich der Protagonist. Seine Familie fremdelt mit der Republik, sie schwärmt von deutscher Größe und von der Weltbedeutung des deutschen Geistes, der sich für sie in der Weimarer Klassik offenbart hat.

„Ich bin der Enkel, ich heiße Hans-Christian Eckhoff, ich weiß von nix. Die Großeltern haben geschwiegen. Mutter machte den Mund nicht auf. Jetzt sind sie tot, ich bin übrig. Ich habe gesucht, gefunden, habe erfunden. Ich erzähle, was sie mir hätten erzählen müssen“, erklärt der Ich-Erzähler.

Lühmann hat die Sprache des Romans aus realen Quellen und Briefen herausgearbeitet. Geschichte und Erzählung verschwimmen im Buch, genauso wie die widersprüchlichen Motive des Protagonisten, der betrunken von der NS-Ideologie auf der einen Seite, gleichzeitig von den Gedanken der Bekennenden Kirche angezogen wird. Zeit: Dienstag, 27. Februar um 19:30 Uhr. Humboldt-Bibliothek, Karolinenstraße 19, 13507 Berlin, Tegel. Eintritt frei.

