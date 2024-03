„Der Görlitzer Park wird einen Zaun bekommen“, war am 12. Dezember 2023 in der „Berliner Zeitung“ zu lesen. Der Berliner Senat will das Grünanlagengesetz ändern. Dadurch können Bezirke leichter Drogenmissbrauch und illegales Campieren in Parks verhindern und zum Beispiel Alkohol- und Messerverbotszonen erlassen. „Oder den Görlitzer Park in Kreuzberg einzäunen, ohne dass Klage droht“, schrieb die „Berliner Zeitung“. Und weiter: „Der Regierende Bürgermeister ist nach wie vor entschlossen, das Gelände einzuzäunen.“