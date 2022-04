Britta Richter ist die Chefin im „Kulturhaus Spandau“ in der Altstadt und die Leiterin der Freilichtbühne neben der Zitadelle. Hier gibt sie einen Ausblick auf den Frühling, den Saisonstart in der Freilichtbühne, das Ärzte-Konzert und spricht über Ideen und Umbaupläne. Das Interview erschien zuerst und in längerer Version im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Den gibt es kostenlos hier: leute.tagesspiegel.de. Alle Tickets, mehr Termine: kulturhaus-spandau.de

Frau Britta Richter, ein Tipp fürs Frühjahr? „Für Klassik-affine kurz nach den Ferien. Unser ‚Wandelkonzert im Frühling‘ in der Reihe ‚Forte Kultur‘ mit Musikerinnen und Musikern des Deutschen-Symphonieorchesters Berlin, diesmal gleich mit zwei beteiligten Ensembles: Zu hören sind ein Streichquartett mit leichter Klassik im Kommandantenhaus, ein Bläserquartett im Turm und Salonmusik im Hafen. Das Ganze begleitet von einer Führung durch Museeumsleiterin Dr. Urte Evert. Am 1. Mai, 17 Uhr. Treffpunkt ist die Pforte!“

Und ein Tipp für Leute, die lieber nach draußen wollen? „Natürlich geht bei schönem Ferienwetter immer auch ein Ganztagesausflug auf die Zitadelle mit Museen zum Anfassen, wunderbarer Aussicht vom Turm, Spaziergang über die Wälle, Picknick auf den Wiesen…!“

Wie geht’s der Freilichtbühne: Startklar für die Sommersaison? „Wie in jedem Frühjahr lässt sich derzeit noch nicht erahnen, dass hier nach Winterwetter und Frühjahrsstürmen im Sommer wirklich etwas stattfinden kann… Es sieht noch schlimm aus! Aber wir räumen ganz langsam auf. Startschuss ist für uns immer der ‚Büro-Putztag‘ kurz vor der ersten Veranstaltung. Da streift sich jährlich vor dem Saisonstart das gesamte Team Handschuhe über und trifft sich zum Putzen, Einräumen und Aufbauen der Bühne – mit gemeinsamer Frühstückspause. Man glaubt gar nicht, wie sehr sich so ein Ort dann innerhalb eines Tages verwandeln kann! Und für den Notfall zeigen wir uns flexibel und denken uns kreative Provisorien aus, die wir als ultimative Neuerungen ausgeben.“

Die erste Show 2022 in der Freilichtbühne? „Immer am ersten Juni-Wochenende, diesmal am 3. Juni mit einem Klassiker: Larry Schuba live. Und kurz danachstartet auch schon die ‚Umsonst&Draußen‘-Reihe: Pfingstsonntag, 5. Juni, mit der Tin Pan Alley Steel Band…

…und was machen die so? „Auf Ölfässern trommeln.“

Sie ist die Chefin: Britta Richter. Foto: priivat

Was ist in der Freilichtbühne 2022 der Höhepunkt? „Einen richtigen Programmhöhepunkt, den ich ‚über‘ die anderen Veranstaltungen stellen würde, gibt es nicht. Der liegt ja sowieso im Auge des Betrachters. Aber wir haben einige neue Bands und Veranstaltungen im Programm und natürlich unsere Dauerbrenner: Rock, Pop, Soul, Frühjazz bei Umsonst & Draußen, Kinderkonzerte. Spannend finde ich den geplanten Shadow-Cast der Rocky Horror Picture Show, mit der Ladies Night gibt’s auch wieder Theater im Programm – ohne Fluglärm! – und ich freue mich besonders, dass nach zwei Jahren unfreiwilliger Corona-Pause auch das Berliner Kindertheater mit Pippi Langstrumpf wieder dabei sein wird.“

Vor der Zitadelle, am Graben, muss man sich rechts halten - dann ist man fast da. Foto: Imago

Die Ärzte spielen im Sommer nebenan in der Zitadelle. 1981 haben sie zuletzt in Spandau gespielt – bei Ihnen in der Freilichtbühne! Haben die schon nach dem Schlüssel gefragt? „Ich fänd’s großartig, wenn die auf einen Besuch vorbeikämen, ein kleines Vorkonzert für die Unglücklichen ohne Eintrittskarte – wie mich! – einplanen könnten oder so. Vielleicht sollte ich das mal anbieten?“

Was passiert 2022 eigentlich beim Umbau/bei der Modernisierung der Freilichtbühne? „Es entsteht ein völlig neues WC-Gebäude außerhalb des Biergartenbereiches und das alte wird umgerüstet zum Catering-Gebäude. Es ist ja auch ein bisschen schöner, wenn hier für ein größeres Angebot ausreichend Platz mit entsprechender Arbeitsfläche zur Verfügung steht und unsere Caterer nicht im Zelt vor den offenen Toilettenfenstern grillen müssen…“

Gestatten, Renate Bergmann. Oder besser: der Autor hinter der beliebten Buch-Omi (hier beim Spaziergang mit dem Spandau-Newsletter... Foto: Mike Wolff

Sie dürfen jetzt mal rumspinnen: Ihre Wünsche für 2022? Renate Bergmann erstmals live in Spandau, eine schwimmende Kulturbühne auf der Havel oder was ganz anderes? „Renate Bergmann hatte ich nach Ihrem letzten Anstupser im Spandau-Newsletter tatsächlich kontaktiert, aber da war’s dann an Terminen gescheitert… Ich würde mir wünschen, dass sich so tolle Projekte wie unsere oben erwähnte Reihe ‚Forte Kultur‘ oder das im Frühjahr geplante Festival ‚Spam‘ in Spandau etablieren können.“

Spam steht für „Spandau macht Alte Musik“. „Das Festival musste coronabedingt 2020 leider ausfallen und jetzt bekommen wir durch großzügige Fördermittel der Senatsverwaltung eine zweite Chance. So lassen sich viele Berliner nach Spandau locken lassen. Mit der Regio oder dem Rad ist man ja auch ganz schnell hier.“

Ihr Schlusswort? „Ein ganz normaler Kultursommer wär‘ mal wieder schön nach den letzten zwei Jahren.“

