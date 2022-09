Die besten Sport-News aus Spandau Top im Wassersport, top im Football, top beim Kinder-Istaf...

200 Vereine gibt es allein in Berlin-Spandau. Die Zahl der Mitglieder: 45.000. Der Bezirk ist also sportlich, richtig sportlich. Und deshalb bieten wir Ihnen im Tagesspiegel-Newsletter für Spandau auch immer eine Auswahl an pointierten Top-Nachrichten aus unserem Bezirk, in dem es viel, viel mehr gibt als nur Fußball.

Istaf mit Top-Sportlern aus Kladow

Die Mary-Poppins-Schule aus Kladow hat bei der Istaf-Schul-Staffel vor über 30.000 Leuten im Olympiastadion den 1. Platz gewonnen - unten sehen Sie das Gruppenfoto von der blauen Laufbahn. Die Schule um Stefan Meisel und Petra Pautz (520 Kids) ist sportbegeistert und befindet sich auf dem Flugplatz Gatow (und war übrigens schon 2019 beim Kinder-Istaf ganz vorn dabei). Kurz zu den konkreten Zeiten: „Die Mary-Poppins-Grundschule gewinnt den Talent-Cup mit 2:01,40 min vor der Kolibri-Grundschule (2:01,69 min) und der Grundschule Bergholz-Rehbrücke (2:05,64 min)„, teilten die Veranstalter mit. twitter.com/ISTAF_Berlin

Jazz’n Rowing bei den Friesen

Und zwar am Sonntag, 11. September. Darauf weist der Traditionsverein um Friesen-Chef Wolfram Tessmer hin. Der Spandauer Ruder-Club Friesen lädt von 11-16 Uhr zur Sternfahrt, es spielen die Dixie Brothers. Wer den Klub kennenlernen will (120 Jahre alt, 200 Leute), muss zum Mahnkopfweg an der Freybrücke: Da ist das Vereinsheim am Havelufer zu sehen. www.srcf.de

Kanu-Polo: Respekt, VMW Berlin!

Und dann waren da neulich noch die deutschen Meisterschaften im Kanu-Polo in Essen - wo ein echtes Spandauer Derby in der Ferne stattfand. In der Spielklasse U14 trafen nämlich die Mädchen des VMW Berlin (vom Südhafen in Tiefwerder) auf die Havelbrüder (von der Insel Eiswerder), gewannen dieses Halbfinale und wurden am Ende Deutscher Vizemeister im Kanupolo. Das schrieb mir Hannah Liebmann, die beim VMW Jugendtrainerin ist. Doch das ist nicht alles: „Das vor dieser Saison neu gegründete Damenteam der VMW Berlin erreichte ebenfalls einen 2.Platz (in der 3. Liga) und konnte somit in die zweite Liga aufsteigen.“ Die Buchstaben „VMW“ stehen übrigens für Verein Märkischer Wanderpaddler, dahinter stehen 100 Sportlerinnen und Sportler und 101 Jahre Geschichte. vmw-berlin.de

Radsport: Weltpokal in Kladow

Nicht vergessen: „Am 10. September macht der Radball-Weltcup Station in Berlin“, meldet der Berliner Radsport-Verband. Das Sportfest findet in der Sporthalle der Grundschule am Ritterfeld um Sven Gehrmann statt - unten ein Foto vom Graffito an der Schulfassade. Sitzplätze kosten 12 Euro, der Steher 7 Euro (ermäßigt 5 Euro für Jugendliche): hier gibt es Karten. Was geboten wird? „Raffinierte Kombinationen, schnelle Spielzüge und schöne Tore sind dann in Kladow zu bewundern.“ Zur Einstimmung hier schon mal Videos: radball-berlin.de.

Football: Jubel bei den Spandau Bulldogs

Klasse Job von den Spandau Bulldogs (1988 gegründet, Chef Detlef Voss)! Die American Footballer gewannen am Wochenende das ostdeutsche Regionalliga-Finale und schlugen die Leipzig Lions im Schleusener-Stadion. Jetzt geht es weiter gegen den Meister der Nordstaffel: die Oldenburg Knights. Gespielt wird am 17. September gegen Oldenburg, eine Woche später reist die Mannschaft nach Münster. Am Ende geht es um den Aufstieg in die 2. Liga. - www.spandau-bulldogs.de

Siemensstadt: Sportfest und Vereinslauf

Tipp aus der Vereinszentrale des SC Siemensstadt (6000 Leute, Chef Matthias Brauner): Am Sonnabend, 10. September, ist ab 12.30 Uhr Vereinsfest mit Grillbude, Hüpfburg, Kuchen und natürlich ganz viel Sport zum Ausprobieren („Rugby, Fußball-Zielschießen, Turnen, Rhönrad, Beachvolleyball, Budo, Tango...“). Und am Mittag startet der Vereinslauf über knapp 5 Kilometer. Also nicht wundern, wenn Ihnen am Sonnabend auffällig viele verschwitzte Blau-Gelbe im Kiez entgegenhecheln! Infos: www.scs-berlin.de

Handball: VfV-Frauen haben sich gewehrt

Spandaus beste Handballerinnen vom VfV Spandau um Karen Scholz sind im deutschen DHB-Pokal rausgeflogen - am Ende stand es 22:26 gegen den Thüringer HC. Gegner war aber nicht die erste, sondern die zweite Mannschaft aus der Dritten Liga. Anerkennung gab’s vom Handball-Portal handball-world.news: „Erwartungsgemäßer THC-Sieg - aber das Unterfangen stellte sich aufgrund von kampfstarken Gastgeberinnen als schwieriger heraus als gedacht.“

Wer den VfV Spandau kennenlernen will: Die Frauen haben am Sonnabend, 10. September, 16 Uhr ihr erstes Saisonspiel in der Sporthalle am Falkenseer Damm gegen Werder/Havel. Gespielt wird in der Oberliga, die vom Spreewald bis zur Ostseeküste reicht. - hvberlin.de

