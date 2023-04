Die Geschichte eines Hauses Spurensuche nach den ermordeten jüdischen Bewohnern

Als die Historikerin Ingke Brodersen 1991 gemeinsam mit ihrer Familie in das Gründerzeithaus in der Berchtesgadener Straße 37 einzog, ahnte sie nichts von der Geschichte und dem Schicksal der einst dort lebenden Menschen. Aber eine Lücke in der Stuckverzierung in der Decke eines der Zimmer irritierte sie von Anfang an. Sie fragte sich, was es damit wohl auf sich haben könnte, ob diese vielleicht bei einem Bombenangriff entstanden ist.