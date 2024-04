Die spätkapitalistische Stadt und ihre Freiräume Fotograf Jan Kräutle sucht „Risse“ in Berlin

Jan Kräutle ist Portrait- und Dokumentarfotograf und lebt in Kreuzberg. Für sein Projekt „Risse“ ist er 2023 nach Berlin gezogen, um vor Ort täglich zu fotografieren. Das Projekt war die Abschlussarbeit für seinen Bachelor in Fotojournalismus und Dokumentarfotografie an der Hochschule Hannover.

Er betrachtet es als „eine visuelle Erkundung der Risse in der Oberfläche der spätkapitalistischen Stadt und der darin entstehenden Freiräume“. Darunter ein Foto des ehemals besetzten Hauses in der Habersaathstraße:

„Da hat mich interessiert, wie sich Menschen so einen Raum gestalten und welche Auswirkung das aufs Leben hat“, erzählt Kräutle. „Eine Bewohnerin hat mir berichtet, dass sie, seit sie dort wohnt, einen Job gefunden hat und sich für Wohnungslose einsetzt.“

Der Soziologe Henri Lefebvre sah in dem Urbanen ein revolutionäres Potenzial, welches sich durch die Interaktion diverser Gruppen und einem selbstbestimmten Umgang mit der Stadt entfalten kann. Kräutle möchte in seiner Fotoserie Orte zeigen, an denen sich Menschen urbane Räume aneignen, indem sie Neues in ihnen schaffen. Dadurch sind immer wieder Freiräume entstanden, in denen Bürger:innen Platz haben, sich zu entfalten, an der Stadt teilzuhaben und sie zu gestalten. „Diese Orte bilden Risse in einer Stadt, die immer mehr von Beton, Stahl und Glas dominiert wird“, so Kräutle. „Berlin ist die Bühne dieser Arbeit, da hier die kreative Gestaltung der Stadt eine lange Tradition hat.“

In Berlin hat die kreative Gestaltung der Stadt eine lange Tradition. Der Fotograf Jan Kräutle.

Kräutle hatte zuvor ein Studium der Islamwissenschaft und der Politikwissenschaft an der Universität Bamberg absoviert. Er arbeitet schon seit fünf Jahren an Projekten, die sich um den urbanen Raum drehen. Berlin verkörpert für ihn eine Stadt, in der das Urbane einen hohen Wert hat. „Hier ist es noch möglich, mit vielen verschiedenen Menschen zu interagieren und voneinander zu lernen.“

Jakob lebt in seinem Bus in der Nähe des Tempelhofer Felds. © Jan Kräutle

So zum Beispiel im Inklusionsgarten am Moritzplatz. „Er bietet viele unterschiedliche Möglichkeiten, sich zu entfalten und mit seinem Viertel zu interagieren. Dort gibt es Kunst zu betrachten, Gärten zu bepflanzen, eine barrierefreie Toilette, gemeinsame Mittagessen für den Kiez und eine Bühne.“

Und dann ist da Jakob, der in seinem Bus lebt in der Nähe des Tempelhofer Felds, das ganze Jahr über. Kräutle sagt zu seinem Foto: „Ich sehe in dieser Lebensweise einen kreativen Umgang mit der Stadt und den überhöhten Mietpreisen. Außerdem ist diese Art zu wohnen selbstbestimmter und ermöglicht es ihm, sich über längere Zeit politisch zu engagieren.“

Mehr Fotos von Kräutle gibt es auf seiner Website. Das Projekt „Risse“ ist nicht dabei, aber viele andere interessante Arbeiten.

