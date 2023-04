Elf Jahre später als geplant eröffnet Nun gibt’s doch noch ein Café auf dem Lehniner Platz in Berlins City West

Unsere Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Berliner Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 275.000 Mal abonniert. Mit mehr als 37.000 Abos ist Charlottenburg Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint immer freitags. Unsere Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: tagesspiegel.de/bezirke

Aus CHARLOTTENBURG-WILMERSDORF berichtet Cay Dobberke unter anderem über folgende Themen:

Mehr als elf Jahre später als ursprünglich geplant gibt es nun doch noch ein Café samt Terrasse direkt auf dem Lehniner Platz am Kurfürstendamm, gegenüber der Schaubühne und dem von Erich Mendelsohn gestalteten Woga-Komplex. Unter dem Namen „food & drink am 3eck“ ist das komplett neu errichtete Gasthaus nun eröffnet worden. Wie es zu der jahrelangen Verzögerung kam und was das neue Café zu bieten hat, lesen Sie im Newsletter. Weitere Themen diesmal unter anderem:

CDU und Grüne wollen gemeinsam im Bezirk regieren – und die anderen Parteien ärgern sich

Schauspielerin debütiert mit 80 Jahren als Sängerin

Neues zur Karstadt-Schließung an der Wilmersdorfer Straße

Wissenschaftszentrum IBZ ist nun ein Baudenkmal +++ Kirchengemeinden fusionieren

Weniger rechtsextreme Vorfälle gemeldet

Beton-Cadillacs in frischem Glanz: Familie des Künstlers Wolf Vostell lässt Skulptur auf dem Rathenauplatz sanieren

Kiez-Kino zeigt Wunschfilme

Eissportanlagen starten in die Rollschuh-Saison

