Entwurf für Berlins größtes Hochhaus Europa-Center plant 300-Meter-Turm

Das mit Abstand größte Hochhaus Berlins soll auf dem Grundstück des Charlottenburger Europa-Centers entstehen. Dieses Ziel hat sich der Eigentümer Christian Pepper gesetzt. Der Turm sei 300 Meter hoch an der Stelle des Parkhauses und der seit 2020 geschlossenen „Thermen am Europa-Center“ neben der Nürnberger Straße geplant, sagte der Immobilienunternehmer Uwe Timm am Donnerstag in einem Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Timm war Centermanager in dem Einkaufszentrum und Bürokomplex, ist weiterhin für Pepper tätig und gehört dem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft City an. Bereits im November 2017 hatten er und der Stararchitekt Helmut Jahn die „Vision“ eines zweiten Turms für das Europa-Center vorgestellt (wir berichteten). Damals ging es um eine Höhe von „bis zu 240 Metern“.

Jahn starb im Mai 2021, doch die Idee lebt fort – und jetzt sogar noch größer. „Wir haben die Planung wieder aufgenommen“, sagt Timm. Derzeit warte man darauf, dass sich der neue Berliner Senat konstituiert. Anschließend solle Kontakt mit der Landesregierung aufgenommen werden.

Hochhäuser in Berlin Das aktuell größte Hochhausprojekt in Berlin ist der „Estrel Tower“ in Neukölln mit 176 Metern; er soll Ende 2024 fertig werden.

Die bisherigen Spitzenreiter sind das Hotel Park Inn am Alexanderplatz in Mitte und die Treptowers an der Spree in Treptow-Köpenick (je 125 Meter). Noch höher sind nur Sendemasten und -türme oder Kamine von Kraftwerken, allen voran der Berliner Fernsehturm mit 365 Metern.

Welche Chancen der Wolkenkratzer hat, ist fraglich. Timm weist aber darauf hin, dass die ehemalige Senatsbaudirektorin Regula Lüscher den Standort als geeignet für einen „Hochpunkt“ eingestuft habe.

Zu diesem Begriff gibt es verschiedene Interpretationen. Die Berliner Stadtentwicklungsverwaltung hat „Hochpunkte“ früher einmal als knapp unter 60 Meter hohe Gebäude bezeichnet. Andererseits wird das Wort auch für Größeres verwendet – zum Beispiel in der aktuellen Diskussion um Hochhauspläne des Signa-Konzerns für das Karstadt-Grundstück am Kurfürstendamm.

Es gehe um ein „Signal“ für die städtebauliche und wirtschaftliche Bedeutung der City West, hatte Uwe Timm bei der Präsentation des ersten Entwurfs betont. Ein Bebauungsplanverfahren würde etwa fünf Jahre lang dauern, schätzt er.

Das bestehende Bürohochhaus des Europa-Centers misst 86 Meter ohne Mercedes-Stern und Antenne. Die Türme „Upper West“ und „Zoofenster“ am Breitscheidplatz ragen je rund 119 Meter empor.

