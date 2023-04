„Erhebliche Bedenken“ Bezirksamt lehnt Pläne für Bahnhofsumbau in Berlin-Zehlendorf ab

Die Frist für Einwendungen an das Eisenbahn-Bundesamt ist am Mittwoch abgelaufen – am Montag hat auch das Bezirksamt eine „umfangreiche Stellungnahme“ zur geplanten Baumaßnahme der Deutschen Bahn am S-Bahnhof Zehlendorf abgegeben. „Das Bezirksamt hat teilweise erhebliche Bedenken und lehnt die Planungen in der vorliegenden Form ab“, sagt Stadtentwicklungsstadtrat Michael Karnetzki (SPD) auf Anfrage des Tagesspiegels. In seinem Büro liefen die Fäden für die Stellungnahmen aus den Fachämtern zusammen.