Tagesspiegel Plus „Erinnert mich an die Berliner Mauer“ : Empörung über Einzäunung am Berliner Flughafensee

Innerhalb weniger Tage hat der Bezirk einen Zaun am Nordufer des beliebten Flughafensees errichten lassen. Offiziell zum Schutz der Natur und der Anwohner. Die wiederum fordern einen Baustopp.