Erinnerung an Nazigegner Neue Pläne für die „Verschwörerbude“ von Julius Leber

Die Mauer am künftigen Lern- und Gedenkort Annedore und Julius Leber zur Torgauer Straße hin ziert jetzt ein Kunstwerk des Grafikers und Fassadenkünstlers Alexander von Freeden. Zu lesen ist dort, wo einst die in den Jahren des Nationalsozialismus von den Lebers betriebene Kohlenhandlung stand, in bunten Lettern der Schriftzug „Verschwörerbude“.