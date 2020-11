Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 230.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt wie immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Alljährlich gedenken die Berliner Bezirksämter am heutigen 9. November der Opfer der Novemberpogrome von 1938. In diesem Jahr wird das Gedenken coronabedingt in kleinem Rahmen stattfinden. Zum Beispiel in Lichtenberg, wo am Synagogen-Gedenkstein in der Konrad-Wolf-Straße 91 an die Opfer des nationalsozialistischen Pogroms erinnert wird. Der Bezirksbürger*innenmeister Michael Grunst (Die Linke) ruft zu individuellem Gedenken auf: "Ganz gleich wie turbulent die Zeiten um uns herum sind, wir werden mahnen und erinnern – Gegen das Vergessen." Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Vom Gesundheitsamt allein gelassen: Corona-Infizierte in Quarantäne berichtet

Corona-Update für den Bezirk

Das erste mobile Familienbüro Berlins

Stele für die Künstlerin Ruth Baumgarte

"Wir waren so frei ..." - Momentaufnahmen 1989/1990

Wie bei den Profis: Lichtenberg 47 darf trotz "Lockdown" trainieren

Neues Quartier am Stadtrand: "Mein Falkenberg" wächst weiter

Zweite Filiale in Lichtenberg: An der Rummelsburger Bucht entsteht eine Stadtfarm

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Corona-Update für den Bezirk, unter anderem mit: Hilfe für Schulen in Not

Begeisterter Bahnfahrer im FEZ

Sparkasse zieht mit zentralem Standort nach Adlershof

Nachverdichtung im Kiez hakt

Tunnel Schöneweide noch immer gesperrt

SPD und Linke möchte Riesenrad im Treptower Park sanieren – mit Bundesmitteln

Zu wenig Fahrradstellplätze am S-Bahnhof Rahnsdorf

Dreijährige erstochen

Gute Aussichten für die Kunst: Leitungsstelle der Alten Galerie soll ausgeschrieben werden

Max Kruse, ein Hauptgewinn für Union

Sportstätten im Freien dürfen mit Einschränkungen weiter genutzt werden

