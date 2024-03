Ernst-Litfaß-Schule in Berlin-Reinickendorf Hier entsteht eine der besten Schülerzeitungen Deutschlands

In der Ernst-Litfaß-Schule herrschte kürzlich reges Treiben. Das Oberstufenzentrum in Wittenau hatte zum Tag der offenen Tür geladen. Interessierte Eltern und Schüler durchstreiften die langen Gänge des gewöhnungsbedürftigen Neubaus, um sich über die Ausbildung als Mediengestalter, das Aushängeschild der ELS, und andere Angebote zu informieren oder sich an den gigantischen Tintenstrahl- und Siebdruckmaschinen zu versuchen.