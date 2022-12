„Es ist absurd“ Immobilienunternehmen zäunt Wohnhaus in Berlin-Friedrichshain ein

Ein Mietshaus in der Friedenstraße 92-92C in Friedrichshain wurde mit einem Bauzaun eingezäunt. Das besagte Wohnhaus befindet sich an einer Sackgasse – offenbar eine Privatstraße. Seit diesem Mittwoch gelangen die Mieter:innen nur noch durch einen schmalen Gang zwischen Wohnhaus und Bauzaun zu ihren Hauseingängen und zum Müllplatz.

„Sie haben uns komplett eingezäunt“, sagt ein Mieter dem Tagesspiegel. „Warum, wissen wir nicht“. Eine Nachbarin im Rollstuhl müsse täglich von einem Krankentransport zum Arzt gefahren werden. Der schmale Gang von etwa 1,20 Meter Breite erschwere ihr den Durchgang – genauso wie anderen Nachbar:innen, die nicht so mobil sind.

Es sei durch die parkenden Autos vor dem Gebäude zwar nie viel Platz für die Feuerwehr gewesen, „aber so fühlen wir uns unsicher“, betonen die Mieter:innen.

Das Wohnhaus an der Sackgasse in der Friedenstraße in Friedrichshain ist mit einem Bauzaun eingezäunt. © privat

„Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Vermieter“

Eine Ankündigung für den Bauzaun habe es nicht gegeben, auf einem Hinweisschild sei zu lesen: „zur Grundstückssicherung, bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Vermieter“. Das Wohnhaus gehört laut Mieter:innen dem Immobilienkonzern Vonovia und die Privatstraße dem Immobilienunternehmen Pandion.

Die Vonovia hat den Bauzaun allerdings nicht aufgestellt. „Unser Nachbar, der nebenan eine Baustelle betreibt, hat eine bereits bestehende Umzäunung verlängert“, teilt ein Sprecher des Immobilienkonzerns mit. Deswegen sei „die Einschränkung für unsere Wohn- und Gewerbemieter:innen entstanden, die wir bedauern. Wir sind auf verschiedenen Ebenen dabei, bei der Klärung der Situation zu unterstützen“, heißt es weiter.

Neben den Hauseingängen – und jetzt hinter dem Bauzaun – befindet sich ein Parkplatz. © privat

Bei der Pandion AG bestätigt eine Sprecherin auf Nachfrage: „Der Bauzaun in der Friedenstraße befindet sich auf unserem Grundstück und wurde für unsere Baustelleneinrichtung aufgestellt.“ Es handele sich um Bauarbeiten für „dringend benötigten Wohnraum“, dafür seien solche Maßnahmen leider unumgänglich.

Laut dem Immobilienunternehmen wird oberhalb der Treppe, die sich am Ende der Friedenstraße befindet, gebaut. „Das Baugebiet zieht sich hinter dem NH Hotel in der Landsberger Allee, über die Friedenstraße bis zur Pufendorfstraße. Hier entstehen seit April 2020 insgesamt 476 Wohnungen, darunter auch geförderter Wohnungsbau“, teilt die Sprecherin von Pandion mit.

Bis wann der Bauzaun stehen wird, sei noch nicht einschätzbar. „Es tut uns natürlich sehr leid, wenn dadurch Unannehmlichkeiten für die Anwohnerschaft entstehen und hoffen auf Geduld und Verständnis“, heißt es vom Immobilienkonzern.

Laut Mieter:innen wird aktuell in der Friedenstraße allerdings nicht gebaut. Lediglich am Ende der Sackgasse stehe ein Baucontainer. „Es ist absurd“, sagt ein Mieter, denn letztlich habe der Bauzaun mit den Wohnungen in der Friedenstraße 92-92C nichts zu tun.

Zur Startseite