Explosion und Verletzte bei Feuerwehreinsatz Berliner Architektur-Denkmal von Hans Scharoun in Flammen

An der Berliner Haveldüne ist in der Nacht zum heutigen Dienstag ein „leerstehendes Einfamilienhaus“ in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort, um die Nachbarhäuser zu retten. Die Flammen brannten den Dachstuhl des Hauses nieder.

Vor Ort befanden sich 50 Kilo Propangas in Behältern, aber nicht nur deshalb ist der Einsatz besonders beachtenswert und daher Thema im neuen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Denn das Haus ist eine Berühmtheit.

Plötzlich war der Garten weg. Der Scharoun-Bau in Spandau, fotografiert 2020. © Michael Bienert

Ein 33-Kilo-Propangasbehälter explodierte noch vor der Ankunft der Feuerwehr. „Durch unsere Einsatzkräfte wurden zwei weitere 11-Kilo-Propangasbehälter aus dem brennenden Haus sichergestellt“, teilte die Feuerwehr am frühen Morgen mit und beklagte zwei verletzte Einsatzkräfte, denen Sanitäter helfen mussten. Die Ursache für das Feuer ist nicht bekannt. Hier die Fotos der Feuerwehr aus der Nacht.

Heute früh, kurz vor 7 Uhr, erreichte der Spandau-Newsletter auch Nachbarn, die erste Fotos nach der Brandnacht machten. Der Dachstuhl zerstört, überall Ruß und Löschschaum der Feuerwehr.

Löschschaum liegt an der Haveldüne neben dem Einsatzort. © Leserbild für den Spandau-Newsletter

Die Adresse ist bestens bekannt. Am „Höhenweg Ecke Haveldüne“ steht nämlich nicht nur „ein leerstehendes Einfamilienhaus“, wie die Feuerwehr schrieb, sondern auch jenes denkmalgeschützte Haus Baensch, das schon oft Thema im Rathaus und auch im Tagesspiegel war.

„Das Haus hat Hans Scharoun in den Jahren 1934/35 entworfen und umgesetzt. Es gehört zu den bedeutendsten in den 1930er-Jahren realisierten Einfamilienhäusern des berühmten Architekten.“ Das berichteten vor drei Jahren die Akademie der Künste und Historikern, die die plumpe Zerstörung des Hauses und des Gartens mit dem sensationellen Havel-Panorama beklagten.

Der Ausblick heute früh kurz vor 7 Uhr am Unglücksort. © Leserbild für den Spandau-Newsletter

Das Rathaus hatte 2020 nach illegalen Umbauten damals einen Baustopp verhängt. Das Haus stand seit 1971 unter Denkmalschutz.

Beim Brandort handelt es sich genau um diese Adresse. „Höhenweg, Hausnummer 9“, steht in den Papieren der Feuerwehr, wie der Spandau-Newsletter auf Nachfrage erfuhr. Einsatzbeginn: 19.55 Uhr. Jetzt ist das historische Haus ein noch ein viel schlimmerer Sanierungsfall.

Die Scharfe Lanke ist eine beliebte und schöne Wohngegend. Die „Haveldüne“ gehört zu den teuersten Ecken der Stadt. Dort oben stehen auch Häuser, die von berühmten Architekten entworfen worden sind. Direkt neben dem Haus von Scharoun steht etwa ein Haus von Hermann Henselmann. Der wurde später zum bedeutendsten Architekten und Stadtplaner Ost-Berlins, mit Bauwerken wie dem Hochhaus an der Weberwiese, dem Haus des Lehrers und schließlich dem Fernsehturm.

