Was für ein stolzes Alter! Die älteste Frau in Berlin-Spandau ist 108 Jahre alt, Geburtsjahr: 1913. Kurz mal zur geschichtlichen Einordnung: Da wurde das Rathaus eröffnet, Spandau gehörte noch nicht zu Berlin und der Flugplatz Gatow war nur eine Blumenwiese im Wald. Der älteste Mann in Spandau ist übrigens ein Jahr jünger.

Das alles zeigt eine aktuelle Berlin-Statistik von Sabine Smentek, SPD, auf Anfrage von Marcel Luthe, parteilos (früher FDP), im Abgeordnetenhaus, über die der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet hat.

Ihren 100. Geburtstag feiern in diesem Jahr ganz schön viele in Spandau: 23 Frauen und 5 Männer. Na dann: Herzlichste Glückwünsche.

Wer Jahrgang 1964 ist: Glückwunsch, Spitzenreiter. Kein Jahrgang ist so häufig in Berlin-Spandau vertreten: fast 4000 Mal. Quelle: schriftliche Anfrage

Und wie sind die Zahlen für ganz Berlin? Der "Tagesspiegel Checkpoint" hat sich diese Daten angeschaut: "922 Berlinerinnen sind mindestens 100 Jahre alt (plus 139 Berliner) – ein Mann und eine Frau aus Charlottenburg-Wilmersdorf tragen sogar das Geburtsjahr 1907."

