Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch:

Ann Cathrin Riedel, 33, ist Beraterin für digitale politische Kommunikation, Speakerin und Vorsitzende des liberalen netzpolitischen Vereins LOAD. Die FDP Friedrichshain-Kreuzberg hat sie als Wahlkreiskandidatin für Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost für die Bundestagswahl nominiert. Im Newsletter-Interview erklärt sie, was sie im traditionell linken Xhain bewegen will - und was sich bei der FDP tut, "damit wir nicht mehr als 'Männerpartei' wahrgenommen werden". Weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: Bundeswehr unterstützt nun doch das Xhainer Gesundheitsamt

Wohnungsbaugesellschaft Howoge übernimmt fast 400 Wohnungen am Mehringplatz

Weil Autofahrende das Durchfahrtsverbot ignorieren: Körtestraße bekommt Poller

Anwohnende bewerten Verkehrsberuhigung im Samariterkiez überwiegend positiv

Bezirk ruft Klimanotstand aus

Kreuzberger "supermarché" gewinnt "Oskar des fairen Handels"

Kiezkamera: Feierabend in Kreuzberg

taz-Jubiläum: Monika Herrmann und Klaus Lederer diskutieren über die "linke Stadt"

Türkiyemspor-Fußballerinnen besiegen SFC Stern 1900 mit 7:0

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Carlotta Cölln:

Erste Tage "Lockdown-Light"

Asbest-Evakuierte können nach 6 Wochen zurück

Antrag: Obdachlosen-Unterkunft für Frauen

Diskussionen über U-Bahn Anbindungen aus dem Südwesten

Junges Kunstmagazin: Interview mit Otto Windmöller

Senioren-Sprechstunde online

Sachspenden für Straßenkinder

Petition Havelchaussee: Die Straße soll autofrei werden

Ferdinandmarkt: Bürgerinitiative kämpft um Erhalt des Markplatzes

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke:

Kapituliert der Bezirk vor Corona? Stadtrat gibt Einblicke in die Arbeit des Gesundheitsamts

Bittbrief aus dem Kanzleramt: Behördenmitarbeiter sollen Gesundheitsämter aufstocken

„Fast jeden Tag ein Rennen“: Anwohner berichten von Pankows berüchtigtster illegaler Raserstrecke

Senat hält an Tempo 10 fest: Weiter keine Sanierung für Berlins lauteste Rumpelstraße

Brotlos in Pankow: Beliebte Bäckerei schließt vorübergehend

Orientierungslos in Pankow: Warum manche Straßennamen verschwinden und weshalb das gefährlich ist

Bebauungsplan gegen Nachverdichtung: So soll der Kiez am Schlosspark Schönhausen grün bleiben

