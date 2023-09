Flankenfahrt in den Tod Am 26. September 1908 stießen am Gleisdreieck zwei U-Bahnzüge zusammen

Ordnung muss sein, und wenn es auch nur um drei Minuten Verspätung geht. Er habe sich dazu eine Notiz gemacht und deswegen nicht aus dem Fenster des Wagens geblickt, wie es seine Pflicht gewesen wäre, gab Zugbegleiter Gustav Wende nach der U-Bahn-Katastrophe vom 26. September 1908 an, dem noch immer schwersten Unglück in der Geschichte des damals erst sechs Jahre alten Berliner Verkehrsmittels. Für durchschlagend halte selbst er diese Entschuldigung nicht, gab das ausführlich berichtende „Berliner Tageblatt“ seine Einlassungen wieder.

Auch der Zugführer Karl Schreiber führte eine Entschuldigung für sein Versagen an, nachdem er und Wende anfangs behauptet hatten, ihr Signal am Gleisdreieck habe „Freie Fahrt“ gezeigt, sie treffen also keine Schuld für den Zusammenstoß mit der zweiten Unglücksbahn. „Jetzt sagt er, dass er seit einiger Zeit an Schwindelanfällen leide, und zeigt auch ein Rezept vor“ - so stand es in der „Königlich privilegirten Berlinischen Zeitung von Staats- und gelehrten Sachen“. Geholfen hat Schreiber die Ausrede nicht: Er musste später für ein Jahr und neun Monate ins Gefängnis.

Der Name Gleisdreieck ist geblieben, obwohl diese geometrische Figur im Gleissystem seit dem Umbau 1912/13 verschwunden ist. © IMAGO/Emmanuele Contini

Den Namen Gleisdreieck muss man heutigen U-Bahn-Fahrgästen erklären. Nichts deutet mehr an dem Kreuzberger Umsteigebahnhof auf diese geometrische Figur hin, die mit dem schon vor dem Unglück diskutierten, doch erst danach begonnenen Umbau der Gleisführung verschwand. 1908 aber gab es das Dreieck noch, gebildet aus den Teilstrecken Bülowstraße - Leipziger Platz, Leipziger Platz - Möckernbrücke und Bülowstraße - Möckernbrücke. Die letzteren liefen am Gleisdreieck - damals eine Betriebshaltestelle, noch kein Bahnhof - auf Viadukten in spitzem Winkel aufeinander zu, vereinigten sich über eine Weiche zum gemeinsamen Gleisstrang.

Erschütterung des Fortschrittglaubens

Gesichert war dieser Bereich durch doppelte, von einem Stellwerk aus bediente Signale, um zu vermeiden, was sich vor 115 Jahren, an einem Sonnabend gegen 13.45 Uhr, dann doch ereignete: eine „Flankenfahrt“, wie Eisenbahner sagen, der seitliche Zusammenstoß zweier Züge. Für die Berliner Bevölkerung muss die Katastrophe eine mit dem späteren Untergang der „Titanic“ fast vergleichbare Erschütterung des Fortschrittglaubens bedeutet haben, galt doch das Gleisdreieck als „Triumph der Ingenieurkunst“ - so rühmte nicht nur die „Privilegirte Zeitung“.

Heute kreuzen sich die U-Bahnlinien am Kreuzberger Gleisdreieck auf getrennten Ebenen. © IMAGO/Emmanuele Contini

Wie sich bei den Untersuchungen rasch herausstellte, ging das Unglück eindeutig auf menschliches Versagen zurück, begünstigt allerdings durch die gefahrenträchtige Konstruktion des Gleissystems. Der von der Bülowstraße kommende Zug hatte demnach freie Fahrt, während für den vom Leipziger Platz das Zeichen auf Halt stand. Ob nun Wagenführer Schreiber dies übersah, das andere Signal mit seinem verwechselte oder gar einen Schwindelanfall erlitt - die Züge rollten ungebremst auf einander zu und kollidierten auf Höhe der Weiche, die beide Gleise zusammenführte.

Vom Dreieck zum Kreuz Nach dem Unglück wurde neben der Streckenführung auch das Fehlen einer automatischen Fahrsperre beim Passieren eines „Halt“ zeigenden Signals kritisiert. Dieser Mangel konnte rasch behoben werden: Ab Juli 1909 waren die Hauptsignale am Gleisdreieck mit solchen neu entwickelten Sperren ausgerüstet. Der Umbau der Gleisanlagen dagegen dauerte bis 1912/13. Am Gleisdreieck, das seinen Namen behielt, entstand ein Umsteigebahnhof, an dem sich die U-Bahn-Linien seither auf getrennten Ebenen kreuzen.

„Da gab es einen furchtbaren Krach, der Zug blieb mit einem plötzlichen Rück stehen“, zitierte das „Berliner Tageblatt“ einen Insassen des Zuges vom Leipziger Platz. „Ich stürzte auf den Boden, erhob mich aber sofort und sah durch die geöffnete Wagentür, wie ein Waggon des von der anderen Seite herkommenden Zuges von dem Viadukt auf Pflaster stürzte und ein anderer hängen blieb.“

Der Kaiser kondoliert

Der Unglückswagen liege „in tausend Atome zerschmettert“, beschrieb das „Tageblatt“ die Szenerie. „Nur der Unterteil des Wagens ragt noch hoch.“ Dessen Passagiere hatten kaum eine Chance, wurden erschlagen, zerstückelt oder verstümmelt. 18 Menschen, nach anderen Angaben sogar 20, waren zu Tode gekommen, dazu kamen ebenso viele Schwerverletzte - Berlin stand unter Schock, und das Technikvertrauen hatte einen massiven Dämpfer erhalten. Dass der Kaiser kondolierte, hat wohl nur wenig geholfen.