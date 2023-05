Fleischbeschau in Berlin-Düppel Ein Neubau für Lebensmittelsicherheit auf dem Tier-Campus der FU

Das Bauschild steht an der Ecke von Clauertstraße und Königsweg, der Bau hat begonnen: Der Tier-Campus der Freien Universität Berlin in Düppel wächst weiter. Neuestes Glanzstück in der veterinärmedizinischen Perlenkette soll das neue Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene (ILH) werden.