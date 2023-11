Fliegergeneral in der Nazizeit Soll eine Straße in Berlin weiter nach Ernst Udet benannt sein?

Straßenumbenennungen sind immer ein heikles Thema. Unlängst brachte die Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung die Frage auf, ob es noch richtig ist, wenn eine Straße in Berlin weiter nach Ernst Udet heißt, dem Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, späteren Kunstflieger, der in der Nazizeit zum Generalluftzeugmeister und General der Flieger aufgestiegen war? Die Linke hat im September einen Antrag in der BVV eingebracht, die in der Gartenstadt Neu-Tempelhof – seit Jahrzehnten besser bekannt als Fliegerviertel – gelegene Udetzeile umzubenennen. Sie steht damit aber alleine da; alle anderen Fraktionen lehnen den Antrag ab.