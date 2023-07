Flüsterasphalt und „Flexity“-Straßenbahnen Treskowallee in Berlin-Karlshorst wird verbessert

Die verkehrliche Situation in der Treskowallee beschäftigt viele Anwohnende in Karlshorst. Radfahrende kommen nicht durch, die Straße ist äußerst gefährlich, Autofahrende klagen über Stau, und auch die Tram hat ständig Verspätung, ist überfüllt.

Die Lichtenberger CDU-Abgeordnete Lilia Usik hat auf eine Anfrage beim Senat Antworten erhalten. „Ur-Karlshorster können sich vielleicht noch an die Treskowallee ohne Bauzäune erinnern, aber auch diese Erinnerungen sind so blass, dass keiner so wirklich sagen kann, ob sie wahr sind oder zu den Stadtmythen gehören“, beschreibt Usik die Situation.

Doch es gibt gute Nachrichten: Nach Abschluss der Leitungsarbeiten der Wasserbetriebe und der Fahrbahnsanierung sind keine weiteren größeren Baumaßnahmen nördlich des S-Bahnhofs Karlshorst geplant. Jedoch laufen bis zum 21. August südlich des Bahnhofs noch Gleisbauarbeiten. Des Weiteren sind Leitungsarbeiten am Stromnetz in Planung.

Nachhaltige Straßenbahnen

Künftig sollen „Flexity“-Straßenbahnen durch die Treskowallee sausen. Sie sind nachhaltiger als die bisherigen. Die neuen Gleise sollen dazu akustische, ökologische und entwässerungstechnische Vorteile mit sich bringen. Auch die umgebauten Haltestellen und Ampeln entsprechen den Anforderungen hinsichtlich Barrierefreiheit und Sicherheit.

Bei der Fahrbahnsanierung erfolgt der Einbau von sogenanntem „Flüsterasphalt“. Es wird also leiser für die Anwohnenden. Weiterhin sollen die verkehrsbedingten Erschütterungen auf den maroden Fahrbahnen durch die Straßensanierung behoben werden.

Anwohnende kritisieren die Ampelschaltung an der Treskowallee, die den Verkehrsfluss hemmt. Bereits seit Dezember 2020 soll eigentlich eine verkehrsabhängige Ampelsteuerung nördlich und südlich vom Bahnhof Karlshorst eingeführt werden.

Auf Nachfrage von Usik schreibt die Senatsverwaltung, die Planungen seien im Frühjahr 2023 wieder aufgenommen worden. Ein konkreter Zeitpunkt für die Fertigstellung wurde nicht genannt. Usik findet, es braucht dringend eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in Karlshorst: „Optimierung der Ampelschaltungen, Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer und eine sorgfältige, nachhaltige Planung.“

