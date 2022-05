Unsere Leute-Newsletter bringen Ihnen, liebe Leserinnen, liebe Leser, Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit mehr als 262.000 Mal abonniert. Mit mehr als 35.200 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

55 Länder der Welt hat der Fotograf Pavel Sticha für seine Aufnahmen bereist, viele seiner älteren Bilder zeigen aber auch Prominente in Berlin. Stichas Fotos füllen bisher 33 Bücher und wurden bei Ausstellungen im In- und Ausland gezeigt. Anlässlich seines baldigen 80. Geburtags stellen wir ihn ausführlich im Leute-Newsletter vor. Weitere Themen diesmal unter anderem:

Hilfe für ukrainische Kriegsgeflüchtete

Privatschule pachtet früheres Nonnenkloster

Wir berichten aus der BVV

Freikarten für Touren um den Savignyplatz und ein Konzert im "Quasimodo"

Neue Stadtautobahn-Brücken sollen ab 2025 gebaut werden

Aus Sorge vor Nutzungskonflikten: Bezirk und Naturschutzgruppen protestieren gegen Ausbau des Spreepfads

