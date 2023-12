Früher war sie „Spandaus Armenschule“ Neue Klassenzimmer für eine besondere Berliner Grundschule

Bauhelm statt rot-weißer Bommelmütze: Im Schulamt von Berlin-Spandau (knapp 260.000 Einwohner) haben sie in der Weihnachtszeit gut zu tun, denn überall drehen sich die Kräne in Spandau. Neulich erst berichtete der Spandau-Newsletter des Tagesspiegels über die Schule in der Seecktstraße sowie die Astrid-Lindgren-Schule in Staaken, wo MEB entstehen. MEwas? Die drei Buchstaben stehen im Lehrer-Jargon für „modulare Ergänzungs-Bauten“ (Lehrkräfte nicken an dieser Stelle und flüstern vertraute Abkürzungen wie Jül, Jabl, Lovl, Sus, Vera, Lisum, Larum Löffelstiel).

So ein MEB soll auch an der Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule in Berlin-Spandau entstehen, die von 470 Kindern besucht wird und die bekannt wurde durch besonders finstre WCs. Für Ortsunkundige: Um die Ecke ist Ikea.

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Die Baufeldfreimachung“, so Schulstadträtin Carola Brückner, SPD, „gestaltet sich etwas aufwendiger“. Um ausreichend Platz für den Neubau-MEB zu schaffen, ist im Dezember der Abriss eines maroden Schulgebäudes geplant. Die Kinder nutzen so lange einen provisorischen Containerbau. Im Frühjahr 2024 werden die Feuerwehrzufahrt neu gebaut und Leitungen neu gelegt, ehe im Herbst 2024 mit dem Neubau des eigentlichen MEB begonnen werden kann.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Kleine Historie für Spandau-Fans: Optisch ist der Schulbau hinter der „Sprint“-Tankstelle an der befahrenen Ruhlebener Chaussee (40.000 Autos am Tag) kein Hingucker, aber die Historie ist lehrreich.

Als Armenschule in der Altstadt wurde die Schule vor 200 Jahren gegründet, direkt neben der bekannten Kneipe „Kolkschenke“. Eröffnet wurde die Ludwig-Heim-Schule von einem gewissen Herrn Türklitz, einem Schuhmachermeister („Das Schulzimmer befand sich neben seiner Werkstatt“), ehe die Schule neben die Kirche St. Nikolai an den Reformationsplatz zog.

Weil in den 60ern viele Gastarbeiter aus der Türkei und Italien mit ihren Kindern nach Spandau zogen, wurde ein neuer Schulstandort gesucht. Schließlich wurde die Kleingartenkolonie „Schlangengraben“ an der Grunewaldstraße planiert und die Schule 1972 dort eröffnet. Sie trägt den Namen von Ernst Ludwig Heim seit den 50er Jahren. Wer das war? Ein Spandauer Arzt, der armen Menschen half.

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Gerne. Im Spandau-Newsletter bieten wir Ihnen exklusive Nachrichten, nennen Tipps und Termine, stellen Menschen und Ideen vor. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Newsletter lesen können.

Kleine Weihnachtstradition: Spandauer Pfarrer schreibt im Newsletter die Weihnachtsansprache an Sie, liebe Leserinnen und Leser

schreibt im Newsletter die Weihnachtsansprache an Sie, liebe Leserinnen und Leser Weihnachtsmarktchef spricht im Newsletter über die Altstadt, Dekoration, Regen, die Silvester-Party und die Rückkehr des Pfingstkonzerts 2024 an die Scharfe Lanke

an die Scharfe Lanke Nach 2,5 Jahren: Baustelle an der Klosterstraße endlich geschafft

endlich geschafft Was war da los an der Stößenseebrücke ?

? Nach dem Urteil: die Bundestagswahl 2024 in Spandau

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.