Für kleine und große Bücherfreunde Ausgezeichnet lesen auf der Roten Insel von Berlin

Wann, wenn nicht im Herbst oder Winter, ist die richtige Zeit für lange Leseabende? Gerade in den Schöneberger Kiezen gibt es eine hohe Dichte an Buchhandlungen, in denen man sich gut beraten lassen kann und garantiert den passenden Lesestoff findet. Drei wurden jetzt mit dem Deutschen Buchhandlungspreis in der Kategorie „Hervorragende Buchhandlungen“ ausgezeichnet: die Buchhandlung Odradek in der Gustav-Müller-Straße auf der Roten Insel, die Akazienbuchhandlung in der Akazienstraße und der Prinz-Eisenherz-Buchladen in der Motzstraße.