Gaslaternen werden ersetzt Mit LED-Leuchten Energie sparen

Die Umweltverwaltung um Bettina Jarasch, Grüne, plant ganz aktuell den Austausch von mehr als 60 Gaslaternen im Dorf – gemeint ist das Gebiet zwischen Gatower Straße, Emil-Basdeck-Weg und Jürgen-Schramm-Weg in Berlin-Gatow­. Die sollen künftig mit LED-Lampen leuchten. Errichtet werden laut Ausschreibung bis August 2023 „60 gerade und 4 Meter hohe Stahlmasten“. Ziel: Kosten- und Energieeinsparung.

Laut Störungsmelder sind dort in der Ecke bereits seit vielen Monaten auffällig viele Laternen defekt oder ganz abgeschraubt. Tipp für Anwohner: Die 60 Standorte in Gatow finden Sie hier in der Ausschreibung. André Görke

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für die Spandau:

Immer dienstags erscheint der Newsletter für Spandau. Den gibt es in voller Länge, einmal pro Woche mit vielen konkreten Bezirksnews, Tipps, Terminen unter tagesspiegel.de/bezirke. Und diesmal berichtet André Görke unter anderem über diese Themen:

