Unsere Leute-Newsletter, inzwischen berlinweit rund 260.000 Mal abonniert, bringen Ihnen Aktuelles und Hintergründiges aus Ihrem Bezirk. Die Woche beginnt bei uns immer mit Lichtenberg und Treptow-Köpenick. Unsere Newsletter aus diesen beiden Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus LICHTENBERG schreibt Robert Klages:

Nach vier Jahren Behördenpingpong, endlosen Befragungen und dem Fazit "Schwierig umzusetzen" könnte man schon mal auf den Gedanken kommen dass der seit 2018 geplante geschützten Radweg in der Siegfriedstraße nun wohl doch nicht gebaut wird. So hatten wir es in der ersten Version dieser Newsletter-Vorschau geschrieben. Doch das Dementi der Verkehrsverwaltung kam umgehend: Doch, doch, wir bleiben dran. Nur das "Schwierig umzusetzen" wurde nicht bestritten. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

AfD machte ungefragt Fotos: Badehose von Bezirkspolitiker laut Staatsanwaltschaft Zeitgeschichte

Heinrich-Zille-Kiezwanderung für Kids

105 Wohnungen sollen entstehen: Anwohnende gegen Nachverdichtung

Verbot von Schottergärten?

Tipp: Kiezkantine mit Che Guevara

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Künstler ohne Engagement haben eine sinnvolle Aufgabe gesucht und entwickeln ein Schülerprojekt mit Nepal gegen Rassismus

Stadt und Land kündigt Vereinbarung mit Bezirksamt auf

Pohlestraße ein Jahr nach dem Fast-Einsturz

Keine Konsequenzen aus Berlins größtem Silvesterunglück

Hickhack beendet: Bezirksamt ist jetzt komplett

Dreijähriger von Autofahrer angefahren und verletzt

Berlinale goes Kiez: Kino Union mit kleinem rotem Teppich

Kruses überraschender Wechsel von Union zu Wolfsburg - Nachfolger bereits gefunden

Schilda meets Müggelheim: Der Streich der BVG

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unseren Newslettern aus Lichtenberg und Treptow-Köpenick und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.