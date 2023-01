Gedicht über Deutschlandfahne auf Instagram LKA ermittelt gegen Berliner Künstler

Dem Lichtenberger Lyriker Eric Ahrens wird „Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole“ vorgeworfen. Jemand hatte ihn nach einem Instagram-Beitrag am 27. März 2020 angezeigt, nun ermittelt das LKA. Ein Beamter schreibt, Ahrens werde vorgeworfen, „ein Foto von einer am Boden liegenden, zerrissenen und verdreckten Deutschlandfahne veröffentlicht und in der entsprechenden Bildbeschreibung die Benutzung der Deutschlandfahne als Toilettenpapier geschildert zu haben.“

