Tagesspiegel Plus Grüne Kritik an Brief des CDU-Wahlkandidaten : „In Ihrer Straße könnten bald breite und mit Pollern geschützte Radwege entstehen“

Neun Straßen in Lichtenrade sollen in das Radvorrangnetz aufgenommen werden. Doch was bedeutet das eigentlich? Darum streiten sich Grüne und CDU in Tempelhof-Schöneberg.