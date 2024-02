Hafenplatz in Berlin-Kreuzberg Über 300 Mieter:innen fürchten Verdrängung

Der Hafenplatz hat eine bewegende Geschichte hinter sich – und eine ungewisse vor sich. Investor:innen wollen die alten Gebäude abreißen – in dieser zentralen Lage soll ein Neubau mit mehr Wohnraum und Gewerbe entstehen: „Der Kulturhafen“, ein „lebendiges Innenstadtquartier“. Was allerdings geschieht mit Mieter:innen wie Ina Schürmann und Gonzo Habemann (Name geändert). Die beiden Zwanzigjährigen sind Teil einer Wohngemeinschaft am Hafenplatz und haben nur einen unbefristeten Vertrag. Müssen sie bald eine neue Wohnung suchen?