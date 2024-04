Helfen mit Wort und Tat in Berlin-Reinickendorf „Man kann eine Suchterkrankung nur unterbrechen, bestenfalls lebenslang“

Vor einem weißen Transporter haben sich mehrere Dutzend Menschen routiniert in eine lange Schlange eingereiht. An der Seitentür des Wagens wird Suppe und Salat ausgegeben. Daneben stehen ein Grill mit brutzelnden Würsten und einige Tische mit Bergen an Kleidern. Ein Gitarrist singt polnische Lieder.