„Herero-Stein“ in Berlin-Neukölln Wie geht es mit dem Gefallenenmahnmal auf dem Columbiafriedhof weiter?

Der „Stein des Anstoßes“, wie ihn Matthias Henkel bezeichnet, ist schwer zu finden und leicht zu übersehen. Bei einer Podiumsdiskussion im Museum Neukölln warf dessen Chef Henkel die Frage auf: Quo vadis „Herero-Stein“? Also wie umgehen mit einem Stein, der an Völkermörder erinnert statt an die Opfer des Genozids?