„Heute, wenn es dunkel geworden sein wird, lebt Deine Lanka nicht mehr“ Vor 80 Jahren wurde die Widerstandskämpferin Liane Berkowitz hingerichtet

Am frühen Abend des 5. August 1943 fand im Gefängnis Plötzensee eine Hinrichtung nach der anderen statt. Die Todesurteile gegen 16 Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer – 13 Frauen und drei Männer – wurden vollstreckt. Eine von ihnen war Liane Berkowitz. Nur zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag nahmen ihr die Nazischergen das Leben. Wie auch die anderen Hingerichteten gehörte sie der verzweigten Widerstandsbewegung an, der die Gestapo den Namen „Rote Kapelle“ gegeben hatten. Der Name sollte suggerieren, dass der Widerstand kommunistisch gelenkt sei. Eine der bekanntesten Gruppen der „Roten Kapelle“ war der Kreis um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen.