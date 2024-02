Hilfe für zwei 80-Jährige Brücken über die A115 in Berlin-Nikolassee werden noch dieses Jahr ertüchtigt

Wer einen Lastwagen über die Autobahnbrücken im Verlauf der Spanischen Allee und der Borussenstraße lenken will, kommt nicht weit: Seit vergangenen Dezember sind beide Bauwerke über die A 115 für Verkehr über 16 Tonnen gesperrt – die Brücken sind in die Jahre gekommen und können der Last, sollten sich zwei Lastwagen begegnen, nicht mehr standhalten.