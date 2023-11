„Ermordet, geflohen, deportiert nach Auschwitz“ Spandaus erstes Woolworth und seine schreckliche Geschichte

Gucken Sie mal genau aufs Foto aus Berlins großer Fußgängerzone. Was steht da in der Altstadt Spandau über der Ladentür? Genau, „Woolworth“. Das ist das erste Kaufhaus in der Altstadt Spandau, aufgenommen vor über 80 Jahren. 1931 wurde nämlich das erste Woolworth in Spandau eröffnet. Erst 1954 zog „Wulle“ an seinen heutigen Standort am zentralen Marktplatz in Berlin-Spandau. Das Kürzel „F. W.“ an der Fassade steht für den Chef, Frank Winfield Woolworth. Interessant, wie klein das erste Kaufhaus war, oder?