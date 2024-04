Historische Kneipe sucht neue Räume Stadtklause in Berlin-Kreuzberg muss schließen

Die Stadtklause in Berlin-Kreuzberg muss endgültig schließen. Am 17. Mai ist der letzte Ausschank in der Traditionskneipe mit Gastronomie, Ende des Monats müssen die Schlüssel übergeben werden. Mit dem Vermieter und Eigentümer sei nicht mehr über eine weitere Verlängerung des Vertrags zu reden gewesen, sagt Betreiber Lumni Rekaliu. "Danke an alle Gäste, dass diese uns unterstützt haben bis zum Schluss." Mehr als 2000 Leute haben eine Petition für den Erhalt unterschrieben. Doch das ändere leider nicht viel, Rekaliu zuckt mit den Achseln.