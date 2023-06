Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 150 Menschen singen Queen und Elton John

Im „Tonkollektiv Chor“ der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) singen rund 80 Studierende, Alumni und viele Anwohnende. Unter der Leitung von Norbert Ochmann wird mit dem Kammerchor Bethanien und dem größten Laienchor Berlins, studiosi cantandi Berlin, zusammengearbeitet.

Nun stehen zwei Konzerte an im Audimax, dem großen Hörsaal, der HTW. „Mit einem Wumms, wie es das in Karlshorst und Lichtenberg (wahrscheinlich) noch nicht gegeben hat“, sagt „Tommy Toskonaut“, der auch mitsingt. Am 30. Juni und 1. Juli, jeweils um 20 Uhr.

Aufgeführt werden Stücke von Queen und Elton John, arrangiert für Chor, Orchester und Solist:innen. Auf der Bühne werden also etwa 150 Menschen stehen und eine Show abliefern. Auch einige Fachbereiche der HTW sind mit dabei und sorgen für eine Licht- und Beamer-Show. Mehr Infos (und Tickets) gibt’s unter tonkollektiv-htw.de/rocket-rhapsody

Dieser Text stammt aus dem Tagesspiegel-Newsletter für den Bezirk Lichtenberg, hier einige Themen dieser Woche:

15-Jähriger aus Lichtenberg stirbt nach Schlägerei bei Fußballturnier

Es braucht anscheinend Aufsichtspersonal: Die Gewalt auf Fußballplätzen muss enden

Hitlergruß und Drohschreiben zu dem Feuer eingestanden - trotzdem Freispruch für Leon S. bei Brandstiftung

Sparta Lichtenberg verliert Finale gegen Tus Makkabi und wird zweiter im Berliner Landespokal

Fonds zur Selbstorganisation von Migrant:innen gegründet

Claudia Allard arbeitet ehrenamtlich im Tierpark

Vorschlag der FDP beschlossen: Lichtenberg soll erste Wasserstofftankstelle erhalten

„Indigenes Volk“ der Yanesha spricht im Rathaus mit der Bezirkspolitik über Nachhaltigkeiten

HTW-Chor: 150 Menschen singen Queen und Elton John.

Unseren Newsletter für den Bezirk Lichtenberg können wie alle Tagesspiegel-Newsletter für die zwölf Berliner Bezirke hier kostenlos bestellt werden.