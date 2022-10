„Ich habe 1200 alte Postkarten“ Hier schlummert Berlins großartige Geschichte in Bildern

Erkennen Sie’s? Das ist Berlins größte Fußgängerzone, aufgenommen vor 100 Jahren. Links die alte Post in der Altstadt von Spandau, in der Mitte die Straßenbahn, rechts fehlen Karstadt und Co.

Diese alte Postkarte verdanken wir Rainer Fliegner, der ein super Hobby hat: Er sammelt Postkarten von Spandau. Er hat dazu ein Berlin-Buch veröffentlicht („Spandau – Geschichte und Geschichten“, 60 Bilder, 20 Euro) und zeigt in seinem neuesten Projekt viele seiner Bilder von Kladow bis Hakenfelde, von der Melanchthonkirche bis zum Schwimmbad auf seiner neuen Internetseite unter diesem Link hier.

Lieber Herr Rainer Flieger, Sie helfen ganz oft als Leser im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter und zeigen uns Spandauer Orte, wie sie früher aussahen. Wie viele Postkarten haben Sie?

Bestimmt 1200 Postkarten.

Nur aus Spandau?

Die allermeisten, ja. Weil ich einen Bezug zu diesen Orten habe. Ich bin hier geboren: Lynar-Krankenhaus, aufgewachsen in der Seegefelder Straße, Kemmannweg, Zweibrücker Straße… Spandau-West war immer meiner Ecke. Ich hatte neulich erst wieder eine Postkarte mit dem alten S-Bahnhof Spandau-West vor mir. Der befand sich dort, wo heute die Straßenunterführung zu den Arcaden verläuft. Kennst du noch aus deiner Kindheit, dachte ich mir, da biste immer von Spandau in die S-Bahn gestiegen und zu Hertha BSC gefahren oder ins Olympiabad zum Schwimmen.

Das Rathaus von Spandau - damals noch mit runder Kuppel und grünem Vorplatz ohne U-Bahnhof und 10 Fahrspuren. © Privatsammlung Rainer Fliegner

Wie kam’s zur Sammelei?

Durch meine Tante. Ich bekam einen großen Schuhkarton voller alten Postkarten aus Spandau vererbt. Der ist dann erst mal im Keller gelandet. Die Faszination habe ich später entdeckt.

Aus welcher Epoche sammeln sie Karten?

Vor allem aus den 20-er Jahren. Danach wurde so viel zerstört.

1200 Postkarten sind in seinem Besitz

Wie sieht die Altstadt auf Ihren Postkarten aus?

Früher, bis Ende der 30er, hieß die Carl-Schurz-Straße noch Potsdamer Straße. Heute dominiert der Karstadt-Bau dort. Aber früher befand sich an der Straßenecke zum heutigen „Café Charlotte“ zum Beispiel eine Volksbank. Es gab viele Kinos in dieser Straße, Straßenbahnen und Fahrzeuge, die vor der alten Post gewartet haben – mit Chauffeur! Und natürlich ist die Mode auf den Bildern interessant: Man sieht so viele Hüte.

Gibt es Spandauer Flohmärkte, wo Sie solche Karten finden?

Nein, da haben Sie kein Glück. Spannender sind Ansichtskartenbörsen. Da gehen die Fachleute und Sammler hin, gucken nach Briefmarken, Münzen und Postkarte. Aber durch Ebay und Internetshops ändern sich aber auch da Suche und die Einkaufsmöglichkeiten.

Die Stößenseebrücke zwischen Spandau und Westend, damals noch mit wenig Gestrüpp und ohne Bäume an der Heerstraße. © Privatsammlung Rainer Fliegner

Welche Schule haben Sie eigentlich besucht?

Erst die Klosterfeld-Grundschule und dann das Freiherr-vom-Stein Gymnasium… ich hatte auch Sportunterricht bei Fritze Martin.

…meinem alten Sportlehrer?!

Genau, das habe ich mal bei Ihnen im Spandau-Newsletter gelesen. Wir sind damals unter ihm sogar Berliner Schulmeister geworden. Ich habe beim Spandauer SV gespielt, Linksaußen, ich war Kapitän in der Jugend. Aber als der SSV in die 2. Liga aufgestiegen ist…

…und der Sportlehrer Fritz Martin 2.-Liga-Trainer wurde, zumindest offiziell…

…habe ich noch kurz bei den Herren trainiert, aber dann nach dem Abi was anderes gemacht.

Was war denn wichtiger, als mit dem SSV gegen Borussia Dortmund zu spielen?!

Meine Ausbildung (lacht). Ich habe bei Siemens angefangen, an der FU BWL studiert und bin dann zum Traditionsunternehmen Herlitz gewechselt. Schließlich landete ich beim Tochterunternehmen Mercoline in Tegel und habe bald mein 35-jähriges Dienstjubiläum als IT-Fachmann hier. Aber ich bin jetzt 65, die Rente ist also nicht ganz so weit weg.

Ihr Wunsch ans Rathaus Spandau?

Nicht ans Rathaus. Mein Wunsch ist es, dass die Brände in Staaken aufhören.

Die Altstadt Spandau vor 100 Jahren - heute Berlins größte Fußgängerzone. © Privatsammlung Rainer Fliegner

