In Berlin zum Erfolg getanzt Kinder und Jugendliche aus der Ukraine gewinnen Kleinkunstpreis

Der 12. Kleinkunstpreis der Steglitzer Woche geht an die Tanzgruppe „AdlerA“. Die zwanzig Kinder und Jugendlichen, die in der Lankwitzer Paul-Schneider-Gemeinde ihre tänzerische Heimat gefunden haben, überzeugten am vergangenen Sonntag erst die vierköpfige Jury und dann auch noch das Publikum, das per Applausmessung das letzte Wort hatte.

Alle Crew-Mitglieder stammen aus der Ukraine, die Tanzgruppe hat sich erst im Mai 2022 gegründet. Seitdem üben über 50 junge Tänzerinnen und Tänzer, die hauptsächlich in Steglitz-Zehlendorf leben, zweimal die Woche in drei Altersgruppen im Kirchsaal der Gemeinde. Von Anfang an wollte die Tanz-Combo auch für andere tanzen: „Gemeinsam nehmen wir an den unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen teil und fühlen uns dabei von den Berlinern gut aufgenommen“, schreibt Anna Orel, die Leiterin des Tanzstudios „AdlerA“, auf der Website der Gemeinde.

© Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf/Wirtschaftsförderung

Das Publikum auf der Festwiese am Teltowkanal war begeistert. In einer Pressemitteilung des Bezirksamts wird vom „gemeinsamen großen Spaß“ der Jugendlichen und der „großen Synchronität der Gruppe“ gesprochen. In der Folge ging der Kleinkunstbär der 69. Steglitzer Woche an die Lankwitzer Tänzerinnen und Tänzer. Die Trophäe ist zudem mit einem Preisgeld von 500 Euro verbunden. Einen Einblick in die Tanzkunst der jungen Neu-Berlinerinnen und -Berliner bietet der Instagramm-Account der „AdlerA“: instagram.com/adlera.dance.

Zweiter Platz ging an Schülerband

Dreistimmiger Gesang macht den zweiten Platz. Silber ging beim Kleinkunstpreis 2023 an die sechsköpfige Band „Vicco-Tones”, „welche die Zuschauerinnen und Zuschauer mit dreistimmigem Gesang begeisterte“, so das Bezirksamt. Ein großer Erfolg, denn die 14- bis 16-jährigen Schülerinnen und Schüler des Vicco-von-Bülow-Gymnasiums in Stahnsdorf hatten sich ebenfalls erst 2022 zusammengetan (den Song „Lucky Day“ von Sasha zeigen sie hier auf Youtube). Neben Ruhm und Ehre gab es auch 300 Euro Preisgeld, die wandern jetzt in die Bandkasse. Rang drei und 200 Euro Preisgeld gewann der 29-jährige Fingerstyle-Gitarrist Pascal Farin.

Auch wer am Sonntag nicht unter den Preisträgerinnen und Preisträgern war, verließ die Festwiese nicht mit leeren Händen: Der Schaustellerverband Berlin drückte allen Künstlerinnen und Künstlern ein riesiges Stofftier in die Arme. Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne), die auch Mitglied der Jury war, sagte zum Abschluss: „Ich bin vom großen Zuspruch und von den zahlreichen positiven Reaktionen der Gäste begeistert und freue mich auf die 70. Jubiläumsausgabe unseres Festes im nächsten Jahr!“

Lesen Sie jetzt mehr aus Berlins Südwesten

Den Tagesspiegel-Newsletter für Steglitz-Zehlendorf, den schon mehr als 31.000 Haushalte abonniert haben, gibt es kostenlos und einmal pro Woche hier: tagesspiegel.de/bezirke. Und hier die weiteren Themen, die Sie in der aktuellen Ausgabe finden.

Vom Nebenverdienst: Thomas Heilmann (CDU) verdiente 2022 1,2 Millionen Euro extra, die Abgeordneten Nina Stahr (Grüne) und Ruppert Stüwe (SPD) haben keine Jobs nebenher

Die Nachbarn vom Mars: Vom Lankwitzer Geocampus der FU beobachten Christoph Gross und Greg Michael unseren Nachbarplaneten – und sorgen für Furore

Vom Lankwitzer Geocampus der FU beobachten Christoph Gross und Greg Michael unseren Nachbarplaneten – und sorgen für Furore „Auf ‚eigenen’ Beinen”: Zehlendorfer organisiert Prothesen für die Ukraine – Sachspenden sind erbeten

Drohende Schließung des Schwimmbads am Teltower Damm: Vielleicht kann doch länger geschwommen werden

Vielleicht kann doch länger geschwommen werden „Zu früh gemäht!” Umweltstadrat Aykal zum bezirklichen Mahd-Regime und Oasen für Insekten

Umweltstadrat Aykal zum bezirklichen Mahd-Regime und Oasen für Insekten Ab dem zwölften Geburtstag sind sie auf sich gestellt: Amt bewässert 2000 Straßenbäume

800.000 Euro noch ungenutzt: Projekt-Ideen für das „Netzwerk der Wärme” (und Kühle) gesucht

Projekt-Ideen für das „Netzwerk der Wärme” (und Kühle) gesucht Breitenbachplatz: SPD schlägt bezirksübergreifendes Sommerpicknick auf der Autobahnbrücke vor

„Vergessen und vorbei?“: Ausstellung über das Kriegsgefangenenlager Lichterfelde – jetzt in Steglitz

24 Künstler:innen gehen in die Kirche: „Zeit Licht Raum” in der Patmosgemeinde

„Zeit Licht Raum” in der Patmosgemeinde Nachbarschaftsfest auf dem Paulinenplatz in Lichterfelde-West: Konzert des Julius-Stern-Instituts und Kunstauktion für „Ärzte ohne Grenzen”

Konzert des Julius-Stern-Instituts und Kunstauktion für „Ärzte ohne Grenzen” Langer Tag der Stadtnatur: 81 Veranstaltungen im Südwesten

81 Veranstaltungen im Südwesten Aus dem „symphonischen Spezialrepertoire”: Sommerkonzert des Dahlemer Kammerorchesters

Kreisliga A: Der SC Lankwitz hat den Klassenerhalt geschafft

Der Tipp zum Trip: Mit dem Carsharing-Auto zum Flughafen

Unsere Bezirksnewsletter kommen auf insgesamt über 275.000 Abos. Suchen Sie sich Ihren Bezirk raus! Kostenlos und unkompliziert unter tagesspiegel.de/bezirke. Wir freuen uns auf Sie.