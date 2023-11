Inklusion in der Berliner Lokalpolitik Beschäftigte mit Behinderung laden Politiker in die Werkstatt ein

Klatschen, essen, sich gegenseitig auf die Schulter klopfen? All das hat bei einer Ausschusssitzung der Bezirksverordnetenversammlung keinen Platz. Normalerweise. Doch die jüngste Sitzung des Wirtschaftsausschusses in Steglitz-Zehlendorf bewies: Es geht im lokalpolitischen Betrieb auch anders. Der Ausschuss tagte in den Betriebsräumen der Lebenswerkgemeinschaft am Teltower Damm 269, es sind Werkstätten für Menschen mit Assistenzbedarf.