Tagesspiegel Plus Interreligiöser Dialog in Reinickendorf : Zusammenhalt und gute Nachbarschaft pflegen in schwierigen Zeiten

Schon lange kommen hier christliche, muslimische, hinduistische Gemeinden zum Gespräch zusammen. Nach dem letzten Treffen traf ein Schmähbrief bei der Koca-Sinan-Moschee ein.