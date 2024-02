„Jedes Kind, jeder Mensch ist exzellent“ 150 Jahre Pestalozzi-Fröbel-Haus in Berlin-Schöneberg

Auf jedem gemauerten Pfeiler des langen Zaunes an der Karl-Schrader-Straße in Schöneberg stehen Keramikfiguren: ein sich küssendes Pärchen, eine Art Pinocchio, ein Mensch mit Krone im Rollstuhl. Sie sehen zufrieden und stolz aus. Der Zaun umgibt das Gelände des Pestalozzi-Fröbel-Hauses (PFH). Auch an und in den Gebäuden sind die Figuren zu sehen.