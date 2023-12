Jubiläum bei der S-Bahn in Spandau Vor 25 Jahren fertigte der Regierende die erste S-Bahn ab

„Spandau hängt wieder am S-Bahn-Netz – nach 18 Jahren“, schrieb der Tagesspiegel und notierte an jenem historischen Tag: „Um 12.10 Uhr schickte der Regierende Eberhard Diepgen, CDU, die erste Bahn auf die Fahrt nach Berlin. Tausende feierten den Anschluss der Havelstadt ans S-Bahn-Netz.“

25 Jahre ist das nun her, na dann: Jubiläum! Seit 30. Dezember 1998 ist der 260.000-Leute-Bezirk wieder am S-Bahn-Netz - aber wann kommt eigentlich die Verlängerung? Die Stadt endet ja nicht am Rathaus Spandau.

Bezirksbürgermeister war damals Konrad Birkholz (CDU) und der tönte in seiner Art: „Nur er und die CDU Spandau hätten in drei Jahren geschafft, was die ‚rote‘ Politik in Spandau zuvor jahrelang nicht zustande gebracht habe: die Rückkehr der S-Bahn“, berichtete der Tagesspiegel über die Rede des stolzen Bezirkschefs.

Die Kosten für den Wiederaufbau der 4,9 Kilometer langen Strecke von Pichelsberg (liegt noch in Berlin-Westend) nach Spandau in Höhe von 136 Millionen D-Mark trug übrigens der Bund. Der Bahnhof war übrigens schon vorher - im Mai 1997 - eröffnet worden, diente aber nur Fernzügen als Halt.

Enttäuscht waren hingegen Bürgerinitiativen: Sie vermissten den S-Bahnhof an der Charlottenburger Chaussee bei Ikea. Über den wird bis heute diskutiert, ohne dass etwas geschah.

Aber vielleicht passiert irgendwann irgendwo etwas im Westen. „Spandau Top, Falkensee Flop“, schrieb jetzt die „Berliner Zeitung“ und berichtete aus dem tiefen Westen. Kurzform: „Bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung erhält die geplante Strecke ins Falkenhagener Feld einen Bestwert. Doch für die Trasse ins Havelland sieht es schlecht aus.“

Neu ist das Ergebnis der Wirtschaftsprüfung nach Falkensee, nicht aber die Prognose: Bereits vor einem Jahr sagten die Experten, dass die S-Bahn nach Falkensee nicht wirtschaftlich sein werde: hier der Text im Tagesspiegel.

Dabei wird über den Weiterbau nach Falkensee schon seit einer Zeit diskutiert, als Hertha BSC noch stolz in der Champions League rumbolzte. Ernst wurde es dann 2020: Geplant wurde seitdem der Bau von bis zu sechs neuen S-Bahnhöfen, die hinter dem Spandauer Rathaus errichtet werden sollten: Nauener Straße, Klosterbuschweg (Kiesteich) und Albrechtshof in Spandau sowie Seegefeld, Falkensee und Finkenkrug in Brandenburg. Finkenkrug ist seit 2022 wieder Geschichte.

Links Hamburg, rechts Berlin. Mittendrin? Genau, Spandau. © André Görke

Statt der Regionalbahn würde in Seegefeld und Berlin-Albrechtshof nur noch die S-Bahn halten, was naturgemäß viele Anwohner ganz doof finden, die schnell in die Stadt wollen. In Spandau wiederum soll der verstopfte BVG-Verkehr zum Rathaus entlastet werden, was wiederum andere ganz sinnvoll finden.

Zu den scharfen Kritikern des S-Bahnhofs im Falkenhagener Feld gehört der heutige Wohnstaatssekretär Stephan Machulik, SPD, der früher Jugend- und Ordnungsstadtrat in Spandau war: „Wir haben da überhaupt keine Anbindungsmöglichkeiten. Das will in Spandau keiner“, sagte Machulik noch 2022.

Die S-Bahn-Idee nach Falkensee sei trotz des schwachen Ergebnisses nicht vom Tisch, weil der Abzweig ins Falkenhagener Feld laut „Berliner Zeitung“ ganz hervorragende Werte bei der Wirtschaftsprüfung erzielt hat. Überraschung: Die Großsiedlung wartet auch erst seit den 70er Jahren auf einen Schienenanschluss.

Die Strecke ist im Groben vorhanden und trägt den Namen Bötzowbahn. Die S-Bahn würde an der abgerissenen Spandauer Stadtbücherei neben dem ICE-Bahnhof vorbeirollen, hinab auf das bereits liegende Gütergleis schwenken und in einer Kurve am Kiesteich vorbei zur Falkenseer Chaussee fahren.

Hier der Spektegrünzug. Das Gütergleis ist mit Gittern gesichert, durch die man sich als Spaziergänger durchschlängelt. © André Görke

Die Gleise der Bötzowbahn liegen heute schon im Spektegrünzug, in dessen Mitte der Kiesteich liegt. Die Gleise werden aber nur noch ganz selten genutzt. An den Hauptstraßen senken sich dann Bahnschranken.

Zwei S-Bahnhöfe am Seegefelder Weg sowie vor der Falkenseer Chaussee sind auf diesem Stummel denkbar. Laut „Berliner Zeitung“ wird mit 100 Mio. Kosten für die S-Bahnstrecke ins Falkenhagener Feld gerechnet. Eine Eröffnung sei Ende der 2030er-Jahre laut Experten „realistisch“. Der Fahrgastverband hat das zögerliche Tempo des Senats schon letztes Jahr scharf kritisiert.

Sie möchten mehr aus Spandau lesen? Gerne. Im Spandau-Newsletter bieten wir Ihnen exklusive Nachrichten, nennen Tipps und Termine, stellen Menschen und Ideen vor. Hier einige der aktuellen Themen, die Sie im Newsletter lesen können.

Kleine Weihnachtstradition: Spandauer Pfarrer schreibt im Newsletter die Weihnachtsansprache an Sie, liebe Leserinnen und Leser

schreibt im Newsletter die Weihnachtsansprache an Sie, liebe Leserinnen und Leser Weihnachtsmarktchef spricht im Newsletter über die Altstadt, Dekoration, Regen, die Silvester-Party und die Rückkehr des Pfingstkonzerts 2024 an die Scharfe Lanke

an die Scharfe Lanke Nach 2,5 Jahren: Baustelle an der Klosterstraße endlich geschafft

endlich geschafft Was war da los an der Stößenseebrücke ?

? Nach dem Urteil: die Bundestagswahl 2024 in Spandau

