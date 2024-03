Kanalreparaturen enden bald Berliner Kaiserdamm soll ab dem 19. April wieder ganz befahrbar sein

Auf dem Kaiserdamm in Berlin-Charlottenburg soll am 19. April auch die stadteinwärts führende Fahrbahn in der östlichen Richtung wieder komplett freigegeben werden. Diesen Termin bestätigten Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung und der Berliner Wasserbetriebe auf Nachfrage.

Voraussichtlich enden die Bauarbeiten auf dem Kaiserdamm also fast genau ein Jahr nach den Sperrungen im Abschnitt am Sophie-Charlotte-Platz. Bereits im vergangenen Dezember waren diese in der westlichen Richtung aufgehoben worden.

In einem mehr als 100 Jahre alten Kanalbauwerk hatten die Wasserbetriebe gegen Ende April 2023 einen großen Schaden festgestellt. Die Betondecke eines sogenannten Dükers – einer Druckleitung zur Unterquerung der Straße und des U-Bahn-Tunnels – war abgesackt und damit auch ein Teil der Straße.

Aktuelle Themen im Newsletter für Charlottenburg-Wilmersdorf Neuer Vorstoß für Rückkauf der Geister-Schule in Westend

Schriftsteller bringt dritten Berlin-Krimi heraus

Unsere BVV-Themenvorschau: Verkehrsberuhigung für den Breitenbachplatz, Bürohochhaus am Rathenauplatz, Gedenktafel für Erich Kästner

Welche Musiker beim Festival Lollapalooza im Olympiapark auftreten

Mercedes-Benz will Niederlassungen veräußern

Briefkästen stehen endlich wieder in Halensee

Wegen Bauarbeiten im Mommsenstadion: Tennis Borussia spielt in Prenzlauer Berg

Ehemalige französische Kirche wird vermietet

Charlottenburg-Wilmersdorf Newsletter Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Die Vollsperrung dieses Bereichs führte in der Umgebung des Kaiserdamms und besonders in der parallel verlaufenden Kantstraße zu deutlich mehr Verkehr.